"صدر الفراخ وبياض البيض".. طبيبة تحدد أكلات ومشروبات تزيد من هرمون الذكورة

محمد اسماعيل - القاهرة - حدّدت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، المواد والمنتجات الغذائية التي تساعد على تعويض نقص هرمون التستوستيرون (الذكورة) لدى الرجال.

وتقول الطبيبة إنه يجب على الرجال تناول المواد والمنتجات الغذائية المحتوية على بروتينات سهلة الهضم، مثل صدر الدجاج، بياض البيض ولحم البقر الخالي من الدهون. كما أن لحم العجل يحتوي على فيتامين B12 المفيد لصحة الرجال.

وتنصح الدكتورة، بإضافة المأكولات البحرية إلى النظام الغذائي، مثل سرطان البحر والمحار، لأنها تحتوي على الزنك، الموجود أيضا في المكسرات وبذور اليقطين. كما تؤثر أحماض أوميغا-3 الدهنية المحتوية على الكوليسترول الجيد، في الرغبة الجنسية، وتقول "يستخدم الجسم بالذات هذا الكوليسترول في إنتاج الهرمونات الجنسية"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وتضيف، على الرجال الذين أعمارهم فوق 35 سنة، تناول المزيد من البروتين النباتي. هذا البروتين موجود في البازلاء والفاصولياء. وتقول، "الرجل الذي يريد أن يظهر فحولته، عليه تناول مواد ومنتجات غذائية تساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون. ولكن على العكس، يجب على العسكريين تجنب الإفراط بتناول فول الصويا والجعة". واضافت موضحة، هذا المشروب يؤدي إلى السمنة ويزيد من مستوى الهرمونات الجنسية الأنثوية، ويخفض مستوى هرمون التستوستيرون.

وتنصح الخبيرة الرجال بتناول الملفوف والخضروات وخاصة السبانخ. وعلى الشباب منهم تناول التوابل، وأما كبار السن، فعليهم تناول المواد الغذائية المحتوية على كربوهيدرات معقدة مثل الألياف الغذائية والأسماك غير الدهنية. كما عليهم الاقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والتقليل من تناول القهوة، لأنها جميعا تسرع في شيخوخة الجسم.

ودعت سولوماتينا، الرجال، إلى عدم الإفراط بتناول الحليب، لأنه ليس مستبعدا أن تضاف مكملات هرمون الأستروجين إلى علف الأبقار، ما يؤثر في الرغبة الجنسية. كما أن الحلويات والمشروبات الغازية تخفض مستوى هرمون التستوستيرون أيضا.