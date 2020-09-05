علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورة لها مع الفنانة وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت في الصورة وفاء عامر حاملة في يدها "تورتة"، احتفالا بعيد ميلاد زوجها، وعلقت بوسي: "كل سنة ومحمد فوزي بخير" Advertisements احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد، زوجها المنتج محمد فوزي. يذكر أن وفاء عامر تزوجت من المنتج محمد فوزي، ولديها منه ولد وهو عمر محمد فوزي. وكان تعرض "عمر" نجل الفنانة وفاء عمر لجرح في الرقبة منذ عدة أشهر دخل على إثره المستشفى، ونشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمدالله رب العالمين مهما بكون موجوع بقول الحمدالله ادعولي، ربنا يخليكم، مايهمنيش تشفوني وأنا شكلي كده، لأن أنتوا مش ناس غريبة، أنتوا أهلي"، فيما علقت وفاء عامر على الصورة: "سلامتك يا روح قلبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل سنة وأنت بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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