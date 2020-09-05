ابنة مروة عبدالمنعم: طول الوقت أدخل عليها ألاقيها بتعيط

علاقات و مجتمع

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، الفنانة مروة عبدالمنعم وابنتها "حور"، بطلة الفيديوهات على تطبيق "تيك توك".

وقالت مروة عبدالمنعم، إن ابنتها تهوى فيديوهات "تيك توك"، ووصفتها بأنها "مدمنة تيك توك" مضيفة: كنت بقول عليها تافهة وإيه الهبل ده لحد ما جت فترة كورونا وكله قالي أنتي أزاي بعيدة عن التيك توك ودخلت عن طريقها عشان أدارى فيها عشان لما حد يقولي بتعملي إيه أقول بهزر مع حور".

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وأوضحت "عبدالمنعم"، أنها وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع برنامج "تيك توك" بالإضافة لصعوبة شخصية ابنتها، مؤكدة أن ابنها الأكبر "يحيي" هادئ بينما وصفت ابنتها "حور" بأنها "شعنونة ومهيبرة و24 ساعة طاقة ولازم تعيش كل لحظة في حياتها ومفيش لحظة متعرفش تعيشها بدون رقص وغناء ومجنناني ومينفعش تبقى هادية وطلباتها كتير وشغوفة للحياة قوي"، مؤكدة أنها تخاف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أنها ترفض أن تضع ابنتها "ميكب" وهي في سن 11 عاما.

بينما اعترفت "حور"، أنها ليست هادئة وتختلف مع والدتها في بعض أفكار فيديوهات "تيك توك" وأنها لم يكن لديها متابعون عبر "تيك توك"، وكانت تصور فيديوهات لتشاهدها وحدها وبعد فترة كورونا طلبت منها والدتها أن تعلمها ثم شاركتها في عمل الفيديوهات: "اتعلمت وهي اللي بقت بتعمل تيك توك".

واشتكت "حور" من والدتها قائلة: "كل لما أكلمها ألاقيها ماسكة التليفون وأقعد أكلمها وطول الوقت أدخل عليها الاقيها بتعيط وأجي أكلمها تقولي عندي شغل في التليفون".

وأضافت: "أنا بحب تمثيلها وبحب فيها حاجات كتيرة وساعات بتكون شخصيتها عجباني"، لافتة أنهما يختلفان بنسبة 70%.