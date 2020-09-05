طبيب نفسي يحلل آراء عبدالله رشدي حول المرأة: فاكرها للجواز والإنجاب بس

علاقات و مجتمع

لايزال الشيخ عبدالله رشدي، يثير الأزمات، والقضايا الجدلية، حول آراءه المُخالفة دومًا، والتي يرى الكثيرون أنها تهين المرأة، وتضع الضحايا محل اتهام، وتجعل المجني عليهن شركاء للجناة.

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ويبرز اسم عبدالله رشدي، مع كل قضية اغتصاب أو تحرش تهز المجتمع، محاولًا تبرير هذا الفعل المشين، للجاني وإيجاد سبب له، بل وجعل الضحايا شركاء في الجريمة، الأمر الذي يثير جدلًا واسعا حوله في كل مرة.

التحليل النفسي لآراء عبد الله رشدي

من جانبه، حلل الدكتور هشام بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، آراء عبدالله رشدي الجدلية، قائلًا: "طبعًا أي مشكلة أو أزمة بيكون الطرفين عليهم مسؤولية، لكن ده في حالة أن الموضوع يكون مادي بحت، مش اغتصاب وتحرش، وتعدي على الشرف والحقوق والكرامة".

وتابع "بحري" خلال حديثه لـ "هُن": "للأسف عبدالله رشدي أراؤه بتدل أنه بيحتقر المرأة وبيعتبرها شئ مادي، مش إنسان له روح وكيان وكرامة، وفاكرها مخلوقة ليه وعاء لتفريغ الطاقة الجنسية والإنجاب فقط".

وأضاف: "مينفعش نحول الضحية لشريكة في الجريمة، حتى لو البنت كانت على علم بالطرف التاني، ورفضت العلاقة وهو قرر اغتصابها أو التحرش بيها لازم يُعاقب لأنه لم يحترم رأيها وحقها، بل وتعدى عليها رغمًا عنها".