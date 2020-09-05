علاقات و مجتمع
لايزال الشيخ عبدالله رشدي، يثير الأزمات، والقضايا الجدلية، حول آراءه المُخالفة دومًا، والتي يرى الكثيرون أنها تهين المرأة، وتضع الضحايا محل اتهام، وتجعل المجني عليهن شركاء للجناة.
ويبرز اسم عبدالله رشدي، مع كل قضية اغتصاب أو تحرش تهز المجتمع، محاولًا تبرير هذا الفعل المشين، للجاني وإيجاد سبب له، بل وجعل الضحايا شركاء في الجريمة، الأمر الذي يثير جدلًا واسعا حوله في كل مرة.
التحليل النفسي لآراء عبد الله رشدي
من جانبه، حلل الدكتور هشام بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، آراء عبدالله رشدي الجدلية، قائلًا: "طبعًا أي مشكلة أو أزمة بيكون الطرفين عليهم مسؤولية، لكن ده في حالة أن الموضوع يكون مادي بحت، مش اغتصاب وتحرش، وتعدي على الشرف والحقوق والكرامة".
وتابع "بحري" خلال حديثه لـ "هُن": "للأسف عبدالله رشدي أراؤه بتدل أنه بيحتقر المرأة وبيعتبرها شئ مادي، مش إنسان له روح وكيان وكرامة، وفاكرها مخلوقة ليه وعاء لتفريغ الطاقة الجنسية والإنجاب فقط".
وأضاف: "مينفعش نحول الضحية لشريكة في الجريمة، حتى لو البنت كانت على علم بالطرف التاني، ورفضت العلاقة وهو قرر اغتصابها أو التحرش بيها لازم يُعاقب لأنه لم يحترم رأيها وحقها، بل وتعدى عليها رغمًا عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب نفسي يحلل آراء عبدالله رشدي حول المرأة: فاكرها للجواز والإنجاب بس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.