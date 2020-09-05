كتب: هن - 06:51 ص | السبت 05 سبتمبر 2020

يعتبر سمك الماكريل من الأكلات المفضلة لذلك نقدم لكِ طريقة عمل صينية ماكريل بالخضار، على طريقة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج "شبكة وصنارة" على سي بي سي سفرة. المكونات سمك ماكريل. طماطم مفرومة. كزبرة مفرومة. بقدونس مفروم. ثوم مفروم. بصل مفروم. كمون. ليمون. Advertisements مكعبات كزبرة. ملح وفلفل. عصير ليمون. زيت زيتون. طريقة عمل صينية الماكريل تقطع الطماطم، البصل، والليمون. يهرس الثوم وتقلب جميع المكونات ثم تضاف الخضرة. تخلط التوابل مع عصير الليمون، والملح والفلفل. تخلط جميع المكونات معا. ترص شرائح الليمون في الصينية. تحشى السمكة بحشوة الخضار مع التوابل توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 10 دقائق.

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