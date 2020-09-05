الألوان المناسبة حسب الأبراج: "الجوزاء" هيختار الأصفر و"السرطان" يميل للأبيض

لايف ستايل

من خلال الأبراج الفلكية تساعده على التعرف على بعض الصفات التي يتسم بها، وربما يتأثر بها البعض في قرارت يتخذونها.

وأيضًا يختلف الألوان المناسبة للأشخاص حسب كل برج فلكي، وذلك بحسب ما قدمته المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في حديثها لـ"هن".

الحمل

يعتبر اللون الأحمر أكثر الألوان المناسبة لأصحاب برج الحمل.

الثور

أما أصحاب برج الثور فهم يفضلون دائمًا ألوان الباستيل الهادئة مثل اللون اللبني ولون البينك الفاتح، وأيضًا اللون الأخضر لأنه برج ترابي ويميل إلى ألوان الأرض.

الجوزاء

اللون الأصفر من الألوان المفضلة لأصحاب برج الجوزاء لأنه يعبر عن شخصيتهم التي تتسم بالغيرة.

السرطان

الأبيض والفضي والرمادي من الألوان المناسبة لأصحاب هذا البرج.

Advertisements

الأسد

من الأبراج النارية التي يناسبها الألوان الذهبي والأحمر والبرتقالي.

العذراء

يميل أصحاب برج العذارء إلى اللون الأخضر الزيتي، اللون البني والذي يمثل الأرض.

الميزان

تناسبهم الألوان الهادئة، لكنهم يفضلوا اللون الأزرق بدرجاته بداية من اللبني إلى الكحلي، وأيضًا لون البينك الفاتح.

العقرب

يميل أصحاب برج العقرب إلى الأحمر المائل إلى النبيتي، وأيضًا البني المحمر.

القوس

اللون الكحلي من الألوان المفضلة، وأيضًا لون الموف الذي يعبر عن الشخصية القوية المحبة للظهور.

الجدي

يميل إلى الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي الغامق والبني، وأيضًا يفضل اللون الأخضر.

الدلو

يعشق أصحاب هذا البرج لون التركواز، سواء الفتيات أو الولاد.

الحوت

برج مائي يميل إلى ألوان البحر والأزرق، وأيضًا اللون التركواز المائل إلى الأخضر