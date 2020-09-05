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طريقة عمل سلطة بطاطس

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كتب: هن -

04:21 ص | السبت 05 سبتمبر 2020

سلطة بطاطس

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل سلطة بطاطس، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل.

ويرصد "هن" طريقة عملها في التقرير التالي.

مقادير عمل سلطة بطاطس

2 كوب بيبي بطاطس  مسلوقة بالقشر

بصل أحمر  جوليان

خيار 

شبت 

بقدونس 

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فلفل ألوان  جوليان رفيع

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جبنة لايت 

ملح خفيف

زعتر 

زيت زيتون 

ليمون 

ملح وفلفل 

كمون 

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طريقة عمل سلطة بطاطس

يخلط الزعتر مع زيت الزيتون والملح والفلفل والكمون للحصول على الدريسينج

تخلط باقي مكونات السلطة

ويضاف لهم الدريسينج

وتقدم باردة

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