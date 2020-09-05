كتب: هن - 04:21 ص | السبت 05 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل سلطة بطاطس، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل. ويرصد "هن" طريقة عملها في التقرير التالي. مقادير عمل سلطة بطاطس 2 كوب بيبي بطاطس مسلوقة بالقشر بصل أحمر جوليان خيار شبت بقدونس فلفل ألوان جوليان رفيع Advertisements جبنة لايت ملح خفيف زعتر زيت زيتون ليمون ملح وفلفل كمون طريقة عمل سلطة بطاطس يخلط الزعتر مع زيت الزيتون والملح والفلفل والكمون للحصول على الدريسينج تخلط باقي مكونات السلطة ويضاف لهم الدريسينج وتقدم باردة

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