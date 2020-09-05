خبيرة تقدم اتيكيت اليوم الدراسي: "التركيز مع المعلم أثناء الشرح"

ماما

نستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعد فترة إجازة طويلة عن المعتاد، التي تتطلب الاستيقاظ مبكرا، وتجهيز الأدوات المدرسية، واحيانا تتجاهل الأمهات القيام ببعض الأمور التي تساعد على تعلم الطالب اتيكيت العودة للمدرسة.

لذلك تقدم لكِ خبيرة الاتيكيت ياسمين مرسي، اتيكيت العودة للمدرسة.

اتيكيت العودة للمدرسة

ترتيب الشنط المدرسية بترتيب حصص اليوم لسهولة الحصول على الكتب الدراسية.

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التركيز مع المدرس وعدم مقاطعته اثناء الشرح، أو الحديث مع الزملاء مما يؤدى لصعوبة التحصيل الدراسي.

تأجيل اللعب أو الطعام لوقت الفسحة المدرسية.

تعود اطفالنا على تحمل المسؤولية والمذاكرة.

تعليم الطلاب أن المدرسة مكان للعلم وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتنميتها.