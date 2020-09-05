منها الشعور بالألم أثناء الأكل.. علامات تدل على نقص فيتامين "ب 12"

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين "ب 12" عنصر غذائي أساسي للجسم يحمي خلايا الدماغ من الالتهابات ويحسن صحة القلب ويعزز صحة الأمعاء.

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية في المملكة المتحدة إن صعوبة البلع - عسر البلع - هو أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 (كوبالامين)، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

في هذه الحالة يبدأ الناس في الشعور بالألم أثناء الأكل أو الشرب، ولا يمكن بلع بعض الأطعمة على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي خلل الدماغ إلى التهابات في الصدر وفقدان الوزن.

يحذر الأطباء من أن اتباع نظام غذائي غير متوازن يمكن أن يكون السبب في ذلك، لذلك لا تنسَ استهلاك المنتجات الحيوانية التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين ب 12.

سبب آخر لنقص الفيتامين يمكن أن يكون فقر الدم الخبيث، الذي يمنع الجسم من صنع البروتين اللازم لامتصاصه في الأمعاء.

من الواضح أن الكوبالامين يدعم إنتاج سلاسل الحمض النووي، ويحمي خلايا الدماغ من الالتهابات، ويحسن صحة القلب، ويعزز صحة الأمعاء، ويساعد على الوقاية من الخرف، وفقًا لموقع "ميديك فوروم".