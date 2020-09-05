كتب: هن - 02:01 ص | السبت 05 سبتمبر 2020

على الرغم من تحضير الكيك بالعديد من النكهات ومختلف أنواع الصوص والتزيين، إلا أن يبقى العديد منا يفضل الكيكة العادية، بجانب احتساء الشاي بالحليب. ويرصد "هن" لربات المنازل طريقة عمل الكيكة العادية . مكونات الكيكة العادية كوبان من الدقيق كوب من الحليب كوب من السكر نصف كوب من الزيت Advertisements 4 بيضات ثلاث ملاعق من الفانيلا ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج باودر طريقة عمل الكيكة العادية في العجان، اخفقي البيض مع الفانيلا، والسكر جيدًا. ضيفي الزيت، والحليب واستمري في الخفق. في وعاء آخر، ضعي الدقيق والبيكنج بودر. ضيفي خليط البيض مع خليط الدقيق، واضربي حتى تمام المزج. قومي بدهن قالب الكيكن ثم ضعي العجين، وادخليه الفُرن حتى ينضج.

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