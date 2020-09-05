المفتي: التاتو ليس حراما طالما يحسن البيئة الزوجية

علاقات و مجتمع

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن لصق الوشم "التاتو" الجاهز على الجسد حتى تتزين المرأة لزوجها أو العكس، ليس حراما، بينما يكون الحرام في ذلك الأمر، هو ما يقوم به البعض من رسم للوشم عبر الوخز بالأبر، لكتم الدم النجس بجسم الإنسان، حيث يعد ذلك حراما، ومضر بصحة الشخص الذي يقوم بذلك، ومنهي عنه باتفاق اللائمة.

وأشار "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن العلماء في إطار العلاقة الزوجية، يتجهون إلى كل وسيلة تؤدي للقرب واجتماع وتحسين بيئة العلاقة الزوجية، موضحا أنه ليس كل ما يقوم به الغرب من أفعال يجب على المسلمين اتباعها، فهناك عادات وتقاليد، وتفتقد لقيم المجتمع، وعلينا الابتعاد عنها، واحترام الأعراف المصرية.

وأضاف أن الرجل الذي يطلق زوجته "طلقة رجعية"، عليه ألا يخرجها من المنزل طوال فترة العدة، ربما يحدث شيء يعيدهما مرة أخرى.