شوقي علام: الزواج عقب ارتكاب الزنا ليس توبة

علاقات و مجتمع

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من دخل من رجل أو امرأة في علاقات محرمة عليهم التوبة من ذلك والعودة لله، حيث إن الزواج عقب فعل الزنا لا يُعد من التوبة في شيء.

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وأكد "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن من وقع في فعل الزنا عليه بالتوبة والندم على ما فعل، موضحًا أن التوبة تعني الندم على ما تم فعلته قبل ذلك، حيث إنه إذا تذكر التوبة عند القيام بالإثم فعليه الإقلاع عن هذا الذنب.

واستشهد بقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ"، موضحا أنه ولا بد من الإقلاع عن الإثم والعودة بالتوبة سريعًا: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تمحو الأثم".

وأضاف أنه وفي المراحل التحضيرية للزواج يجب أن يكون هناك قدر من الألفة والمودة حتى لا ينفر كل منهما عن الآخر والابتعاد عن الأمور المكروهة وإخفاء معلومات عن بعضهما.