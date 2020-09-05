منها الكمثرى والخوخ.. الفواكه المناسبة لمريض السكري

صحة

يفضل بعض مرضى السكري تناول الفواكه بكميات كبيرة، ولكن هناك أنواع معينة التي يسمح لمرضى السكري تناولها منها كما أوردها موقع "health line".

الفواكه المناسبة لمرضى السكري

الخوخ

يعتبر الخوخ ضمن النظام الغذائي الصحي لمريض السكري، حيث يحتوى على فيتامينات مختلفة.

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المشمش

يجب اختيار المشمش الطازج وتجنب المشمش المجفف لأنه يحتوي على مستويات مرتفعة من السكريات، كما أنها غير مسموح لمريض السكري تناوله.

التفاح

يعتبر التفاح مصدرا جيدا لفيتامين سي، كما أنه غني بالألياف، ولا ينصح بتقشير التفاح للحصول على فوائد القشر الذي يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة المهمة للجسم.

الكمثرى

تعد الكمثرى مصدرا جيدا للألياف وفيتامين K، وهي عناصر غذائية تساعد في الوقاية من الأمراض.