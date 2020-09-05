لايف ستايل

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مجموعة صور خلال حضورها افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون السماوى، علقت: "سعيدة جدا بالعودة، ورؤية كل هؤلاء الأشخاص يجتمعون في مهرجان فينسيا السينمائي، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها، ومع كل القواعد الآمنة، أول نظرة لي على حفل الافتتاح". Advertisements انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا. يذكر أن ريا مؤخرا أصبحت تشارك جمهورها بصور وفيديوهات لها مع ابنتها الصغيرة عبر إنستجرام.

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كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها بصور من مهرجان فينيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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