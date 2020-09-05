الامارات | مطعم ياباني يستعين بلاعبي كمال أجسام لتوصيل الطلبات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطرت ببال صاحب مطعم للسوشي، في وسط اليابان، فكرة لإنعاش الطلب الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي أن يرسل الطلبات للمنازل لزبائنه مع لاعبي كمال الأجسام عراة الصدور. وأطلق ماسانوري سوجيورا، كبير الطهاة في مطعم إمازوشي، على الخدمة اسم «خدمة توصيل مفتولة العضلات». ووظف سوجيورا أصدقاءه، الذين كانوا يعملون بمركز للياقة البدنية للعمل في توصيل طلبات مطعمه، إذ أصبحوا عاطلين خلال «الجائحة». والشرط الوحيد ليأتي طلبك محمولاً بعضلات مفتولة، هو أن يتخطى سعر الطلب 7000 ين (66 دولاراً). وحظيت الفكرة بإعجاب كبير على «تويتر»، ويتلقى سوجيورا ما يصل إلى 10 طلبات في اليوم للخدمة، ما يعني أن عائداتها الشهرية ستصل إلى نحو 1.5 مليون ين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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