الامارات | «نتفليكس» تنتح مسلسلاً قصيراً عن السائق أيرتون سينا

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شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تنتح مسلسلاً قصيراً عن السائق أيرتون سينا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتج منصة البث التدفقي «نتفليكس» مسلسلاً قصيراً من ثماني حلقات، يتناول سائق «الفورمولا وان» البرازيلي أيرتون سينا، الذي قضى بحادث تعرض له خلال أحد السباقات عام 1994، على أن يصبح هذا المسلسل متوافراً على المنصة سنة 2022.
ورغم مرور 26 عاماً على مقتله، يمثل سينا الذي فاز ببطولة العالم ثلاث مرات، حتى اليوم، رمزاً لكثير من عشاق الرياضة الميكانيكية، إذ طبع الفورمولا واحد بشخصيته المميزة والجذابة.
واشتهر السائق المولود في ساو باولو بأسلوبه الهجومي في السباقات، وقدرته على الإفادة إلى أقصى حد من قدرات سيارته. وسيصور المسلسل بالإنجليزية والبرتغالية في المنزل الذي نشأ فيه سينا.
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