الامارات | صورة تتحول إلى رمز للفجوة الرقمية القائمة في أميركا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت صورة لفتاتين تستخدمان تقنية الاتصال اللاسلكي (واي فاي) بالإنترنت في أحد مطاعم الوجبات السريعة، لمتابعة الحصص الدراسية، عن بُعد، رمزاً للفجوة الرقمية القائمة في الولايات المتحدة.
وتظهر الصورة فتاتين مع حاسوبين صغيرين، تجلسان أرضاً على الإسمنت خارج مطعم «تاكو بل» في ساليناس في كاليفورنيا، على مقربة من سيليكون فالي. وقد أخفي وجهاهما في الصورة برمز تعبيري، حفاظاً على الخصوصية، فيما تتوجّه إليهما عاملتان في المطعم.
ولقيت هذه الصورة انتشاراً واسعاً على الإنترنت، بعد نشرها من قبل المسؤول المحلي كيفن دي ليون.
وكتب هذا الأخير الأسبوع الماضي في تغريدة «تلميذتان تجلسان أمام (تاكو بل) لاستخدام الواي فاي، ومتابعة الحصص الدراسية عبر الإنترنت. إنها كاليفورنيا، منطقة سيليكون فالي. الفجوة الرقمية هنا أوسع من أيّ وقت مضى». ويعيش في هذه المدينة، الواقعة في منطقة زراعية، عدد كبير من العمّال المهاجرين.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن 40% من السكان ذوي الأصول الأميركية اللاتينية يفتقرون إلى نفاذ إلى الإنترنت في كاليفورنيا.
وبادر مسؤولون مدرسيون في ساليناس إلى توفير جهاز للاتصال اللاسلكي بالشبكة لعائلة الفتاتين، بعد اطلاعهم على التغريدة، وفق ما أفاد ناطق باسم المؤسسة.
40 % من السكان ذوي الأصول اللاتينية يفتقرون إلى الإنترنت في كاليفورنيا.
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