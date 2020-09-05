الامارات | توقف تصوير «باتمان» بسبب إصابة روبرت باتنسون بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير «باتمان» بسبب إصابة روبرت باتنسون بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «وارنر براذرز» للإنتاج أن تصوير فيلم «باتمان» أوقف في بريطانيا، بعدما تبيّن أن أحد أفراد فريق العمل مصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت مجلة «فانيتي فير» أن المصاب، هو الممثل روبرت باتنسون، الذي يؤدي دور الرجل الوطواط في الفيلم.

وأفادت «وارنر براذرز»، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، بأن «نتيجة الفحوص، التي أجريت لأحد أعضاء فريق الإنتاج في (باتمان)، جاءت إيجابية، فتم عزله التزاماً بالتدابير المعمول بها». وأضافت الشركة أن «التصوير عُلّقَ مؤقتاً»، دون أن تشير في بيانها إلى اسم الشخص المصاب. ونقلت مجلة «فانيتي فير»، (عن مصادر رفيعة المستوى)، أن المصاب هو بطل الفيلم، الممثل البريطاني روبرت باتنسون. وحاولت وكالة فرانس برس التأكد من هذا الخبر من وكيل باتنسون، إلا أنها لم تتمكن من التواصل معه.

ومن المتوقع أن تبدأ عروض «ذي باتمان» بالصالات في يونيو 2021، إلا أن التصوير كان توقف مرة أولى في مارس الفائت بسبب «الجائحة»، وانطلق مجدداً للتو.

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