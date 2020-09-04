قبل واقعة إرضاع أم طفلتها.. أمهات تمسَّكن بالأمومة داخل البرلمان

ماما

"سأذهب لإتمام إرضاع طفلتي" كانت هذه المقولة التي رددتها عضوة في المجلس التشريعي بولاية كاليفورنيا فجلبت طفلتها معها إلى المجلس التشريعي للمشاركة بالتصويت.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تصطحب فيها أمهات أطفالهن معهن إلى أماكن العمل، يرصد "هُن" في التقرير التالى أبرز الوقائع المشابهة.

عضوة في البرلمان الأوروبي تصطحب ابنتها معها في البرلمان

في لقطة رائعة، اصطحبت عضوة في البرلمان الأوروبي ليشيا رينزولي طفلتها فكتوريا معها إلى البرلمان، حتى لا يفوت وقت رضعتها، والملفت أيضاً أن ليشيا رينزولي ظلت تقوم باصطحاب ابنتها فترة طويلة.

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لاريسا واترس أول أم ترضع طفلها داخل البرلمان

اشتهرت البرلمانية الأسترالية لاريسا واترس بوصفها أول أم ترضع طفلها صاحبة 3 أشهر داخل البرلمان، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت ووترز آنذاك، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، "فخورة بأن تكون ابنتي أليا أول طفلة يتم إرضاعها داخل البرلمان".

سارة هانسون تتصدر عناوين الصحف بعد اصطحاب طفلتها معها

عام 2009، كانت نائبة حزب الخضر، سارة هانسون يونج، تصدرت عناوين الصحف، عندما اصطحبت ابنتها كورا البالغة من العمر عامين معها إلى البرلمان، وقد أخذتها من بين ذراعيها وأخرجت من مجلس الشيوخ.