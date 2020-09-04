بالحليب البارد والزيت.. كيف يمكن علاج الشعر التالف في المنزل؟

لايف ستايل
يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في زيادة معدل تلف الشعر، والتأثير على قوته ولمعانه، خاصة لصاحبات الشعر التالف، وسط بحث العديد من الفتيات عن طريقة اقتصادية وفعالة لعلاجه.
وفيما يلي وصفة هندية سهلة وسريعة واقتصادية لعلاج الشعر التالف، وإكسابه لمعة واضحة، وفقا لما ذكره موقع the beauty madness.
مكونات علاج الشعر التالف
زيت الزيتون
شوفان مطحون
كوب حليب بارد
طريقة تحضير وصفة علاج الشعر التالف
- خلط جميع المكونات، للحصول على قوام كريمي.
- غسل الشعر جيدا.
- وضع القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة.
- غسل الشعر بالماء البارد، مع إمكانية تكرار القناع مرة أسبوعيا.
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