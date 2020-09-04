"كريمان" تركت التدريس لتعمل في "الهاند ميد": نفسي يبقى عندي ماركة عالمية

أخبار من الوطن نيوز

قضت شهورًا في التدريس عقب تخرجها من الجامعة، إلا أنها لم تجد في مهنتها ما يلبي طموحاتها، بحثت عن الحرية المالية بالعمل في مجال جديد، تحسسته بخطى ثابتة حين تعلمت "الهاند ميد" من يوتيوب ثم تخصصت في تصميم الإكسسوارات وصناعة عرائس الجوخ.

"كريمان زيدان" خريجة كلية تربية رياض أطفال، جامعة القاهرة، نموذج للشباب الباحث عن الحرية المالية وعدم التقيد بالوظائف التقليدية، بدأت تعلم "الهاند ميد" قبل 7 سنوات ثم احترفت "شغل النحاس" واتجهت مؤخرًا لتصميم الاكسسوارات وعرائس الجوخ، وكان أبرز التصميمات التي أنجزتها شخصيات "محمد صلاح وعمو فؤاد وتيمون".

"تركت التدريس لممارسة هوايتي التي أعشقها" قالتها "كريمان" واصفة تحولها من مهنة التدريس إلى "الهاند ميد"، مشيرة إلى أنها تحلم بأن تصبح صاحبة ماركة تحمل اسمها koky hand made accessories تكون ماركة عالمية لمنتج مصري يدوي، ولفتت إلى أنها تُصمم مشغولات متنوعة بالسلك النحاس من بينها الحُلي وأركت نحاس "تفريغ أشكال" هذا إلى جانب عرائس مصممة من الجوخ.

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