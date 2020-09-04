سيدة تقيم دعوى طلاق: جوزي اتهمني بالرشوة.. وخلى بنتي تشهد عليا

علاقات و مجتمع

"جوزي اتهمني في قضية رشوة" بهذه العبارة بدأت "نهى.أ"، شكواها التي قدمتها حتى تنتهي قصة زواجها بإقامة دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في كيت كات.

نهى: اشتغلت وفرشت الشقة وفي الآخر اتهمني بالرشوة

لم تتخيل السيدة الثلاثينية أن تنتهي قصة حبها بزوجها بالخيانة وإقامة دعوى قضائية ضدها يتهمها فيها زوجها بتقاضى رشاوى، "اشتغلت وفرشت شقتي من شغلي وبعد 11 سنة زواج وصرف على البيت خنى".

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سنوات من المساعدات المستمرة التي قدمتها لزوجها انتهت بمحاولة الأخير تلفيق تهمة للتخلص منها للزواج من اخرى، "حتى عربيته أنا اللى جبتها من فلوسي وهو مقدرش".

لم يكتفِ الزوج صاحب الـ 40 عامًا، بذلك بل شجع ابنته للشهادة ضد والدتها في المحكمة، "خلى بنتي الكبيرة تشهد ضد أمها علشان أتحبس ويخلص مني، فهم بنتي إني أم بأكلهم من فلوس حرام".

وأيقنت الزوجة بعد سنوات من الزواج أنه على علاقة بسيدة أخرى يريد الزواج منها والتخلص من زوجته بحبسها حتى يخلو له الجو، "علشان معرفش آخد أولادي لما يتجوز اتهمنى اتهام باطل، كان كل غرضه يتجوز من عشيقته".