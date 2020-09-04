ماذا يحدث لك عند أخذ قيلولة بعد الأكل مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يميل معظم الأشخاص إلى الشعور بالنعاس بعد الأكل مباشرة ولا يريدون شيئا أكثر من أخذ قيلولة، ولكن النوم بعد الأكل مباشرة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، حسب ما نقل موقع "brightside" الأمريكي، ومنها:

1-الإصابة بالحموضة المعوية:

يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة، إلى تحريك حمض المعدة نحو الحلق، ما يجعلك تشعر بإحساس مؤلم وحارق في حلقك.

2- تتأثر جودة النوم:

إذا تناولت وجبة كبيرة قبل القيلولة مباشرة، فستستمر عملية الهضم الكاملة أثناء نومك، ما يؤدي إلى حدوث اضطراب النوم لديك، وقد يكون هناك سبب آخر يجعلك مستيقظا وهو حرقة المعدة، ويعتمد ذلك أيضا على نوع الطعام الذي تناولته والكمية التي تناولتها منه.

3- الكوابيس:

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يؤدي أخذ قيلولة بعد تناول الطعام مباشرة إلى الأحلام المخيفة والكوابيس، لذا فمن الأفضل التخلي عن تناول الطعام في وقت قريب جدا من وقت القيلولة.

4- الرغبة في التبول كثيرا:

يعاني بعض الأشخاص من زيادة الحاجة إلى التبول ليلا، وهو ما يعرف باسم التبول الليلي، ويمكن أن يكون هذا مرتبطا بكمية الكافيين الموجودة في الطعام الذي تتناوله قبل النوم، وهذا يعني أن طعامك يمكن أن يكون مدر للبول، ما يجعلك تضطر إلى التبول المفرط، ويمكنك العثور على الكافيين في القهوة والشاي والحلويات المخبوزة التي تحتوي على الشوكولاتة.

5- زيادة الوزن:

يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة، إلى عدم منح الجسم الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية، لذلك، من الأفضل البقاء مستيقظا تجنبا لزيادة الوزن.

كم عليك الانتظار بين الوجبة وموعد النوم؟

بعد تناول الوجبة، يفضل الانتظار نحو 3 ساعات قبل النوم، فهذا يمنح الجسم وقتا كافيا لهضم الطعام وحرق جزء منه، ما يقلل من الضغط على الجهاز الهضمي الذي ينشأ نتيجة النوم بعد تناول الطعام مباشرة.