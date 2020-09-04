أعراض تهددك بالإصابة بأزمة قلبية بعد شهر.. اعرفها جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تحدث النوبة القلبية عندما لا يستطيع الدم التدفق إلى القلب بسبب وجود انسداد ينتج عن تراكم الدهون في شرايين القلب.

وقد تكون النوبة القلبية مميتة، ولكن إذا تم اكتشافها مبكرًا من خلال أعراضها الواضحة سوف تتحسن الحالة بشكل كبير.

وغالبًا تحدث النوبات القلبية فجأة، ولكن يعاني العديد من الأشخاص أعراضا وعلامات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر.

أعراض النوبة القلبية خطيرة جدا وتؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير، خاصة مع الذين لديهم تاريخ وراثي من مشاكل في القلب فهم أكثر عرضة، لذلك لا تتجاهل الأعراض.

ونشر موقع "healthy natural magazine" الأعراض التي تظهر على الشخص قبل الإصابة بنحو شهر وتشمل:

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- تبدأ بالشعور بألم في الصدر والذراعين أو الكتفين، وقد ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الظهر، وبعدها تلاحظ أن قلبك ينبض أكثر من المعتاد.

- يمكن أن تشعر بالضعف والدوخة أو التنميل، فحاول إرخاء عضلات ذراعيك وساقيك، وتشعر أيضًا بصعوبة في النهوض من السرير.

- ستبدأ في الشعور بالضعف والغثيان وضيق التنفس وانخفاض ملحوظ في ضغط الدم، فلا تتردد في استشارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض بأدوية أو بعض الإجراءات الطبية.

- تشعر أيضا باليأس والاكتئاب والتهيج وفقدان الذاكرة، وفقدان الوزن والتي قد تنجم عن الخلل الهرموني.

وعند الشعور بأي من هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب في أقرب وقت لاتخاذ جميع الاحتياطات.