ضعي الملح في الغسالة.. 8 نصائح تُسهل عليكِ مهمة الغسيل وتجعل الملابس جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

ترتكب بعض السيدات أخطاء أثناء تنظيف الملابس، ما قد يؤدي إلى تلف الأقمشة، ولتجنب ذلك، يجب اتباع بعض النصائح التي تساعدكِ على غسل الملابس وجعلها تبدو وكأنها جديدة، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- غسل الملابس الرقيقة في وعاء:

من الأفضل تجنب غسيل الملابس ذات الأقمشة الرقيقة في الغسالة حتى لا تتلف، ويعتبر الوعاء من أدوات المطبخ سهلة الاستخدام التي يمكن استخدامها أيضا لغسيل الملابس، من خلال وضع قطعة الملابس به ثم إضافة الماء والمنظف ثم تنظيفها يدويا.

2- ربط وإغلاق السحابات الموجودة بحمالات الصدر:

لحماية حمالات الصدر عند غسلها من التلف والتمزق يجب ربطها بإحكام وإغلاق السحابات الموجودة.

3- فك أزرار القمصان قبل الغسيل:

من الأفضل فك أزرار القمصان قبل عملية الغسيل، حفاظا على القمصان من التلف، لأن غسلها والأزرار مغلقة، يؤدي إلى تلف العراوي وتصبح الأزرار فضفاضة.

4- غسل حمالات الصدر في كيس وسادة:

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إذا لم يكن لديكِ كيس شبكي لغسل حمالات الصدر والأقمشة الرقيقة، فيمكنك استخدام كيس وسادة، لحمايتها من العناصر الأخرى (الملابس الأخرى) الموجودة في الغسالة التي قد تتلفها، كما يساعد أيضا في الحفاظ على شكلها.

5- إزالة الروائح الكريهة من الملابس باستخدام زيت شجرة الشاي:

يمكن أن تصبح ملابسنا أحيانا ذات رائحة كريهة، بسبب العفن الفطري الذي ينمو في الظروف الرطبة، لذا قومي بإضافة 10 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى منظف الغسيل خلال الغسيل لإزالة أي روائح متعفنة.

6- استخدام كرات تجفيف الصوف:

هذا المنتج صديق للبيئة وخيار خالِ من المواد الكيميائية لمجففكِ، لذا عند وضعه داخل المجفف مع الملابس المبللة، سيساعد ذلك في تقليل وقت التجفيف إلى النصف، إضافة إلى أنه يساعد في العناية بملابسك.

7- إضافة الملح لمنع تلاشي الألوان:

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الملح إلى غسالتكِ للحفاظ على ألوان ملابسك؛ لأن مركب الكلوريد الموجود في الملح يساعد على تثبيت الصبغة في الأقمشة، وتعتبر هذه طريقة رخيصة وسهلة للحفاظ على مظهر ملابسكِ جديدة.

8- غسل قبعات البيسبول:

لتنظيف قبعاتكِ يمكنكِ القيام بذلك من خلال ملء حاوية مزودة بغطاء بالماء الدافئ وبعض المنظفات، ثم ضعي القبعة وأغلقي الغطاء بإحكام وبعدها هزي الحاوية لبضع دقائق، ثم اشطفي القبعة بالماء النظيف واتركيها تجف.