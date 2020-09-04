نشرة الموضة: ياسمين صبري بإطلالة جريئة وسمية الخشاب مثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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نرمين الفقي بفستان مميز

شاركت الفنانة نرمين الفقي محبيها بصورة جديدة لها وهي ترتدي فستانا أسود طويل، مكوّن من طبقتين، الأولى قصيرة والثانية طويلة أعلاها بقماش الجوبير الشفاف، وانتعلت سليبر أسود مزين باللولي.

نور عصام بفستان ساحر

ظهرت مصممة الأزياء نور عصام وابنة شقيقة الفنان عادل إمام بفستان أسود أنيق بحمالة، وعارِ من الجانبين، ونسقت معه حقيبة سواريه سوداء صغيرة مزينة بقطعة معدنية باللون الذهبي، وارتدت معه إكسسوارات ذهبية بسيطة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سمية الخشاب بإطلالة مثيرة للجدل

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل في أحدث إطلالة لها، وهي في حمام سباحة مرتدية مايوه أسود مع إكسسوارات ملفتة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن سلاسل فضية ضخمة تشبه الجنازير، وبها كوسنز بحجم كبير.

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ياسمين صبري بإطلالة بسيطة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة لها من داخل سيارتها، وهي ترتدي شميز بيبي بلو مع أكسسوارات هادئة مزينة بالفصوص الألماس، ونظارة سوداء أكملت أناقة مظهرها.

وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانا أبيض قصير أبرز رشاقة قوامها، ونسقت معه سليبر تايجر مع حقيبة كبيرة شفافة ومحاطة بإطار أسود، وقبعة بيضاء بها فيونكة سوداء.

نسرين طافش بالهوت شورت:

تألقت الفنانة اللبنانية نسرين طافش في أحدث ظهور لها ببدلة هوت شورت مميزة، لونها أبيض وممزوجة مع ألوان الأزرق والذهبي والأورانج جعلتها مبهجة، ويزينها حزام في المنتصف من نفس القماشة.

لقاء الخميسي ببدلة سوداء

كما نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، مرتدية بدلة سوداء مكونة من قطعتين عبارة عن كروب توب حمالات، وبنطلون شارلستون، واعتمدت حلق دائري ضخم وسلسلة بسيطة ومجموعة من الغوايش، وانتعلت سليبر شفاف.