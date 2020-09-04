6 طرق تحميك من الإصابة بـ"كورونا" خلال الحياة اليومية.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع استمرار تفشي فيروس كورونا، من الأفضل اتخاذ بعض الإجراءات لضمان صحتك وصحة الآخرين وللوقاية من الإصابة.

وأورد موقع "eatthis" طرقا بجانب الإجراءات الوقائية التقليدية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية مسبقا، وذلك لتجنب نقل العدوى، خلال الحياة اليومية:

1- تقييم حالتك الصحية:

يقول الدكتور جورج بنجامين، المدير التنفيذي لجمعية الصحة العامة الأمريكية، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، أو الذين يخضعون لعلاج السرطان، أو كبار السن، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وهذا لا يعني أنه لا يمكنهم الخروج من المنزل أو الذهاب إلى مكان ما، ولكن يمكنهم القيام بذلك مع توخي الحذر.

2- المطاعم:

يجب البحث عن الطاولات المتباعدة بشكل جيد، ومن الأفضل البحث عن المطاعم الموجودة في الهواء الخارجي، والحجز مسبقا.

3- صالونات الشعر:

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يجب تنظيف صالونات الشعر بانتظام والحد من عدد العملاء، لذا من الأفضل الذهاب للصالونات التي تحدد المواعيد مسبقا، وإذا كان بإمكانك الانتظار في الخارج حتى الاتصال بك لإبلاغك بميعادك ودورك.

4- الصالات الرياضية:

يجب البحث عن صالات الألعاب الرياضية الواسعة والتي تلتزم بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وتنظيف المعدات وتطهيرها، بالإضافة إلى أنه من الأفضل تجنب صالات الألعاب الرياضية المزدحمة لمنع انتشار العدوى.

5- الفنادق:

يجب على العاملين تنظيف الغرف جيدا، قبل وصول الزائرين بعدة ساعات على الأقل، أما بالنسبة للزائرين يجب عليهم تجنب لمس الأسطح والطاولات ومفاتيح الإضاءة وريموت التلفزيون وتجنب التجمعات مع الآخرين في الفندق أو خارجه.

6- إصلاحات المنزل:

يجب على العمال ارتداء الأقنعة الطبية عند التحدث معك أو عند دخول منزلك، لذا من الأفضل الاتفاق مع العاملين أثناء تحديد الموعد لإجراء الإصلاحات بضرورة ارتداء الكمامة، وإذا حدث غير ذلك يمكنك إلغاء الموعد، ويحتاج صاحب المنزل أيضا إلى ارتداء الأقنعة الطبية عندما يتواجد في نفس المكان مع العامل.