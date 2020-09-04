"لو رايح دهب".. وفر واستمتع بمدينة السحر والجمال بأسعار خيالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ظل الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يمكنك الذهاب بعيدا حيث الراحة النفسية والهدوء، إلى مدينة السحر والجمال، والمياه الصافية الزرقاء والطبيعة الخلابة الرائعة، مدينة دهب.

"دهب" عبارة عن مدينة صغيرة بين مجموعة جبال رائعة على ساحل البحر الأحمر، تبعد عن شرم الشيخ بحوالي 100 كيلو.

ويكشف "الخليج 365" في السطور التالية، كيف توفر الأموال وتستمتع بمدينة السحر والجمال.

كيف تسافر؟

في البداية، كي تذهب إلى دهب، احرص على حجز تذاكر السفر عن طريق شركات النقل بالأتوبيسات، لأنها أرخص، وسوف تكلفك 400 جنيه ذهاب وعودة، وفقا لإحدى شركات السياحة بـ"وسط البلد".

الإقامة

إذا كنت تبحث عن أرخص الأسعار في المدينة التي تتميز بالهدوء، عليك أن تبتعد عن الفنادق الفخمة في دهب، فطبيعة المدينة السياحية بسيطة، وغير مكلفة، فلا هناك فرق كبير بين الكامب، والفندق، مع اعتبار وجود بعض الفنادق باهظة الثمن حتى لو كانت قليلة.

عليك اختيار خيمة شبابية "الكامب"، لأنها ستوفر عليك الكثير من المال، فالليلة في الغرفة المزدوجة والثلاثية تساوي 116.5 جنيها للفرد، في كامب "Charlie house dahab"، (الكامب يحتوي على أساس بسيط وغرفة مكيفة بحمام خاص)، وفقا لموقع booking، بينما في الفندق تصل إلى 472 جنيها في فندق القمر البدوي"، وفقا لموقع booking.

الطعام

ستتفاجأ في دهب من أسعار المطاعم هناك، حيث إنها رخيصة الثمن، لهذا لا تحجز الكامب أو الفندق بالوجبات، حتى تستمتع بأشهى الأكلات من كل أنحاء العالم، إذ يتراوح سعر الوجبة الواحدة من 50- 90 جنيها، وفقا للمطاعم المختلفة هناك.

أفضل أماكن الخروجات

المواصلات عن طريق سيارات "النصف نقل" يتم محاسبتها بالرحلة، وليس بعدد الأفراد.

Blue Hole

المكان المصنف عالميا في "الاسنوركلينج"، ستستمتع بمنظر الشعب المرجانية وأكبر تجمع للأسماك الملونة، في منطقة الغوص الأشهر في الشرق الاوسط، كما أنها واحدة من أجمل المحميات في إفريقيا، بإمكانك استقلال سيارة جيب مكشوفة أو سيارة ربع نقل للوصول إلى هذا المكان، وتبلغ تكلفتها من 120 إلى 150 جنيها من دهب.

محمية أبو جالوم

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تصل إليها عن طريق استقلال سيارة مثلما تفعل كي تصل لـ"Blue Hole"، ويتطلب منك إحضار صور البطاقة الخاصة بك وبأفراد المجموعة، لإنهاء تصاريحك من مكتب الشرطة في منطقة البلو، ومن ثم التحرك لمحمية أبو جالوم، إما عن طريق الجمل، في حوالي من ساعة إلى ساعة وربع تقريبًا ذهاب ومثلهم عودة، وتبلغ التكلفة من 75 إلى 100 جنيه ذهاب وعودة، أو عن طريق اللانش السريع من 20 إلى 25 دقيقة، بتكلفة 100 جنيه ذهاب وعودة.

جبل الطويلات

حيث الاستمتاع بالطبيعة البدوية، في حضن الجبال ومنظر النجوم الرائع في السماء، مع الحفلات البدوية المبهجة في المساء، قد يكفلك هذا المكان من 120 إلى 150 جنيها.

الـThree pools

الشاطئ الرائع، كما تستطيع القيام بـ"اسنوركلينج ودايفينج" لمدة 40 دقيقة تحت المياه، وكذلك التصوير تحت المياه، يتراوح سعر الرحلة ما بين 150- 200 جنيها.

رحلة سفاري

عن طريق استقلال "بيتش باجي" لمدة ساعة ونصف في الصحراء، والاستمتاع بالتصوير وسط الجبال وصدى الصوت، تكلفته قد تصل إلى ما يقرب من 200 إلى 300 جنيه.

وادي جنى

من أجمل الأماكن في دهب، إذ يتمتع بالمناظر الطبيعية، وأشجار النخيل، والشلالات المائية، وغيرها، وهو المكان المثالي لمحبي ممارسة رياضة المشي بين الطبيعة والجبال، ولمحبي رياضة التسلق، والمفاجأة أن أسعار الدخول مجانية، وفقا لموقع "urtrips".

الملابس

إذا أردت شراء ملابس من دهب، ستجدها رخيصة الثمن أيضًا، مع قابلية "الفصال" مع التجار.

المياه

في دهب غير صالحة للشرب، وزجاجة المياه سعرها 5 جنيهات، لهذا فشراء الكرتونة سيوفر عليك الكثير من المال.

أفضل توقيت لزيارة دهب

في فترة الربيع والخريف وفي الشتاء، حيث الجو الدافئ المناسب جدا للسفاري، إذا كنت محبا للمغامرة وجو الصحراء.