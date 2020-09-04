موديلات أظافر مميزة موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - مع اقتراب فصل الخريف، بدأت تبرز موديلات أظافر جديدة ومميزة يبدو أنها ستكون موضة رائجة في الأيام المقبلة، فاتجاهات الأظافر لهذا الموسم مميزة جداً وترتكز على ألوان مناكير متعددة تتناغم مع البشرة بمختلف ألوانها ودرجاتها.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة موديلات أظافر موضة خريف 2020، فاختاري من بينها ما يناسب ذوقك وشخصيتك.



الأظافر الكروماتيك

الأظافر الكروماتيك



إذا كنت من صاحبات الأظافر الطويلة، اعتمدي هذا الخريف موضة الأظافر الكروماتيك التي ترتكز على ألوان المناكير الذهبي والفضي والذهبي الوردي، وهي ألوان ستمنح أظافرك مظهراً متلألئاً جذاباً، وتتماشى مع معظم ألوان الملابس الخريفية.

تابعي المزيد: المناكير المطفي المخملي لخريف 2020



الأظافر الغليتر

الأظافر الغليتر



أما إذا تمتلكين أظافر قصيرة، اجعليها براقة إنما بأسلوب ناعم وغير معقد، من خلال اعتماد المناكير النيود الذي يتناغم مع لون بشرتك، من ثم ضعي نقاطاً صغيرة غليتر بألوان مختلفة ووزعيها بأسلوب ناعم على أظافرك، بعدها ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



الأظافر المطبعة

الأظافر المطبعة



أنقلي ألوان حقيبتك الخريفية المطبعة الى أظافرك، بحيث تجعلينها مطبعة بالنقاط والشرائط الملونة. واحرصي على اختيار ألوان مناكير متناغمة مثل الأزرق والأسود والزهري والأبيض، واحرصي على اعتماد المناكير الوردي الفاتح كقاعدة أساسية لأظافرك.

Advertisements



المناكير الفرنسي

المناكير الفرنسي



سيكون المناكير الفرنسي من أبرز اتجاهات الأظافر لهذا الخريف، لذلك لا تترددي في اعتماده لا سيما إذا كنت تعتمدين الأظافر ذات الشكل اللوزي. طبقي المناكير الأبيض بخط دائري رفيع لمظهر أظافر ناعم وأنيق. وما يميز المناكير الفرنسي أنه يلائم جميع الإطلالات ويتناغم مع جميع ألوان الملابس.



الأظافر الأومبري الملونة

الأظافر الأومبري الملونة



لا تقتصر ألوان المناكير الحيوية المنعشة على فصل الربيع فقط، فهي ستكون رائجة جداً خلال خريف 2020. اعتمديها بأسلوب الأومبري، من ثم زينيها بخط ذهبي. ستضفي موضة الأظافر الأومبري الملون مظهراً مشرقاً وجذاباً على أظافرك، وتبث فيك الحيوية والنشاط.



الأظافر النيود المخططة بالأحمر



تعود موضة الأظافر المخططة بقوة هذا الخريف، لكن بأسلوب ناعم جداً وأنيق، من خلال اعتماد خط أحمر واحد على كل ظفر بأشكال مختلفة، الى جانب المناكير الوردي الفاتح كقاعدة أساسية. ولمزيد من الجاذبية والتميز، زيني أظافرك بالنجوم الذهبية البراقة.

تابعي المزيد: ألوان مناكير بتدرجات اللون الأزرق لخريف 2020