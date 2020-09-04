للمزيد من الحب.. تعرفي على عطر الجاذبية "الفرمونات"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - الفرمونات عطور بلا رائحة، تفرزها المخلوقات الحية، ويمكن وجودها في بعض العطور، حيث تجمع عطور الفرمونات بين الفرمونات والروائح الأخرى كالزهور، وتكون مصممة خصيصًا لجذب الجنس الآخر، وتعزِّز الحالة المزاجية لكل منهما، وهناك عطور مخصصة للنساء وأخرى للرجال بحسب المكونات المضافة، فإن كنتِ من المهتمَّات فتعرفي فيما يلي على الفرمونات بشكل تفصيلي، والعطور التي تُوجد بها.



ماهي الفرمونات؟

عطر الجاذبية "الفرمونات"



الفرمونات هي عطور الجاذبية الشخصية عديمة الرائحة، وهي كالعطر الفريد من نوعه؛ فليس لها رائحة يمكن التعرف عليها أو استشعارها، بل هي عبارة عن مواد كيميائية تفزرها الكائنات الحية من خلال خلايا متخصِّصة موجودة في مناطق مختلفة من الجسم، وذلك بهدف إرسال رسائل خاصة فيما بينهم يتم التقاطها عن طريق الأنف، وتتناسب المادة المرسلة مع المستقبلة عبر جزء من الدماغ المسئول عن الأحاسيس، وبالتالي تصبح أقرب وسيلة انتقال للمعلومات بين الطرفين، واكتُشفت الفيرمونات في بداية الأمر عند الحيوانات عام ١٩١٩م، وفي عام ١٩٨٦م اكتشف العلماء أن الإنسان يقوم أيضًا بإفراز الفرمونات أيضًا، ومن هناك بدأت رحلة الأبحاث لتصنيع الفرمونات ودمجها مع العطور؛ من أجل الخروج بروائح لا تُقَاوَم، ويُطلق عليها البعض "جرعة الحب السحرية"؛ فالفرمونات هي روائح تحفز الهرمونات الجنسية في الدماغ، وبالتالي الشعور بالانجذاب، وتولِّد أحاسيس الحب والكره والسرور والغضب أيضًا، فتأثرنا بالرائحة هو إحساسنا العاطفي الأكثر قوة الذي يثير المشاعر ويؤثر على المزاج والسلوك وحالة الجسم الفسيولوجية. ولكل إنسان رائحة فرمونات تختلف عن الآخر، ولا يمكن أن يقع الشبه بين اثنين مطلقًا، وتُعتبر الفرمونات هي البصمة القديمة بالأصل، والتي يمكن التمييز بين البشر من خلالها، وعلى الرغم من أنها تختفي عند الاستحمام، فإنها تظهر بعد ذلك بقليل، ولا يمكن للعطور المصنَّعة أن تخفي رائحتها؛ لكون الحلقات العطرية في العطر المصنع حلقات مركزة يستقبلها المستشعر في الأنف قبل الفرمونات، ثم تختفي حلقات العطر المصنَّع بعد فترة زمنية معينة مع بقاء عطر الفرمون الجسدي دون نفاد.

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روائح تحتوي على الفرمونات

عطر الجاذبية "الفرمونات"



على الرغم من أن الفرمونات ليس لها رائحة، فإن هناك العديد من العطور المصنَّعة كيميائيًّا من الفرمونات، والتي يتمُّ إضافتها إلى العطور الرجالية والنسائية بكميات بسيطة، وذلك في المسك وعطور خشب الصندل والفانيليا، إلى جانب عطور الروز بيبر وزهرة البنفسج واليلانغ يلانغ، بالإضافة إلى عطور الورد والياسمين والنعناع، ونذكرك بأن تركيز الفرمونات يزيد من خلال ظروف معينة كممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بعنصر الزنك والاحتفاظ بحالة الهدوء دون غضب أو توتر؛ لأن هرمون الهايبوثلامس ينشط لأداء وظيفته المتعلقة بالشعور بالراحة واللذة والسعادة عند توفُّر تلك الظروف التي تُفرز خلالها الفرمونات.



فوائد عطور الفرمونات

عطر الجاذبية "الفرمونات"



يمكن لعطور الفرمونات أن تثير مشاعر الاستمتاع والإثارة لدى الزوجين بشكل أكبر، بالإضافة لكونها تساعد على الاسترخاء، وتقلل من التوتر والقلق، وتزيد من شعور الثقة بالنفس، وتمنح شعورًا أكثر بالجاذبية، إلى جانب كونها تضفي الكثير من الرومانسية للمتزوجين، وتجعل الزوجين أكثر سعادة بزيادة مشاعر الحب والألفة، لذا احرصي على تجربة مثل هذه العطور ولو لمرة واحدة، كنوع من التجديد.

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