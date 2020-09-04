أجمل إطلالات منة فضالي في ذكرى ميلادها الـ37

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - ولدت الممثلة المصرية منة فضالي في 4 سبتمبر/أيلول عام 1983 في القاهرة، وتخرجت في كلية السياحة والفنادق، لكنها بدأت بالعمل في مهنة التمثيل، وذلك حين قدمتها والدتها، التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة، الذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في مسلسل "أين قلبي؟" في عام 2002؛ لتنطلق مهنياً بعد ذلك.

وتعتبر منة فضالي من النجمات اللاتي دائماً ما يخضعن لجلسات تصوير، كما أنها من أكثر الفنانات في الوسط الفني المثيرات للجدل؛ بسبب ملابسها المُثيرة، أو تصرفاتها الجريئة، التي وصلت إلى حد أنها كشفت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.

تعشق الممثلة منة فضالي الإطلالات العصرية الكاجوال التي تعكس شخصيتها، وتظهر دائماً بإطلالات مميزة شبابية تجعلها أيقونة للشابات اللاتي يرغبن بإطلالات كاجوال مميزة.

وبمناسبة ذكرى ميلاد النجمة منة فضالي الـ37، جمعنا لكم بعض الصور من صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر أجمل إطلالاتها.



إطلالات الشاطئ من منة فضالي

إطلالات الشاطئ من منة فضالي



تعشق النجمة المصرية منة فضالي البحر، أو على الأقل هذا ما يظهر جلياً لدى تصفحنا صفحتها في إنستقرام، حيث تعتمد دائماً على نشر صورها بالبكيني، ما يعرضها للكثير من الانتقادات، ولكنها في الوقت عينه تنشر صوراً لإطلالات مميزة على الشاطئ مفعمة بالألوان، التي تعكس جمال فصل الصيف وحيويته.

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الإطلالات اليومية من منة فضالي

الإطلالات اليومية من منة فضالي



إطلالات كاجوال عصرية تعمتد على الظهور بها دائماً النجمة منة فضالي، فتختار التوب أو الكروب توب الضيقة مع التنورة، أو تختار ملابس رياضية كاجوال بألوان مميزة.

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الدنيم في إطلالات منة فضالي

الدنيم في إطلالات منة فضالي



يظهر لنا من الصور، التي تنشرها الممثلة منة فضالي، أن الدنيم قطعة أساسية في خرانتها، حيث إنها كثيراً ما تختار الجينز التقليدي مع كنزات بألوان فاتحة، كما أنها تتألق أيضاً بالجينز العصري الممزق "البوي فريند" في بعض الأحيان.

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إطلالات السجادة الحمراء

إطلالات السجادة الحمراء



على الرغم من أنها تعشق الإطلالات الكاجوال، فإن ذلك لا يمنع منة فضالي أيضاً من التألق بأجمل الفساتين على السجادة الحمراء خلال المهرجانات، وإن كانت إطلالاتها اليومية أكثر أناقة.

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شاهدوا الصور التي جمعناها لكم للممثلة المصرية منة فضالي بمناسبة عيد ميلادها الـ37.