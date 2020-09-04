هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي في الأناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - منذ ظهورها على حساب التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد أثارت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، الكثير من الجدل حولها، خاصة بعد وجود شبه كبير بينها وبين والدتها، بالإضافة إلى حسها المميز بعالم الموضة والمكياج، مما وضعها في مقارنة مع والدتها.

ولكي تحكمي بنفسكِ، اخترنا لكِ مجموعة من إطلالات زينب فياض عبر حسابها الرسمي على إنستجرام؛ لتجاوبينا هل تفوقت زينب على والدتها هيفاء وهبي في الأناقة؟



زينب فياض ببنطلون جينز عالي الخصر مع توب باللون الأحمر ومعطف طويل

زينب فياض ببنطلون جينز عالي الخصر مع توب باللون الأحمر ومعطف طويل

لفتنا هذا الستايل الذي اعتمدته زينب فياض، وهو قريب جدًا إلى ستايل هيفاء وهبي، فقد اختارت الجينز الضيق عالي الخصر، مع توب فيلفت باللون الأحمر العنبي، ومعطف طويل بنقشة الـ houndstooth.

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زينب فياض بتنورة برباط أمامي وقميص أزرق

زينب فياض بتنورة برباط أمامي وقميص أزرق

تتمتع زينب فياض بقوام ممشوق كوالدتها، ولهذا هي تعتمد أسلوب الأزياء التي تبرز جمال خصرها الصغير، مثلما تفعل أيضًا هيفاء وهبي، ولكن بطريقة أكثر عصرية وشبابية؛ كهذا الستايل بالتنورة مع الرباط الأمامي، باللون الأبيض، نسقت معه قميصًا من دون أكمام، باللون الأزرق السماوي، ولم تختَر إكسسوارات تلفت الانتباه، للمسة أكثر نعومة.

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زينب فياض بإطلالة بلمسة الميتاليك اللافتة

زينب فياض بإطلالة بلمسة الميتالك اللافتة



كذلك عندما اختارت الستايل الميتاليك؛ فقد ارتدته بطريقة أكثر بساطة، وما لفتنا أكثر هو أسلوبها المحتشم بشكل عام، كاللوك بالبلوزة الميتاليك اللامعة بألوان الطيف، مع جينز أسود عالي الخصر، وأقراط أذن كبيرة الحجم باللون الفضي؛ لتتماشى مع الصندل المفتوح من نفس الألوان، وشنطة صغرة الحجم من غوتشي باللون الأسود.

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إطلالة محايدة من الجلد باللون الأسود

إطلالة محايدة من الجلد باللون الأسود



بستايل آخر جريء وحاد، ارتدت زينب فياض ستايل محايدًا باللون الأسود، من الجلد، لبلوزة بأكمام منفوخة مع الكشكش، وبنطلون عالي الخصر بقصَة واسعة نسبيًا، مع بوت الكاحل بنفس الدرجات؛ للمسة حادة أكثر، مع جمالها الناعم.

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