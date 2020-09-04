أبرز صيحات إكسسوارات ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تعتبر الإكسسوارات قطعة هامة في خزانة كل فتاة خاصة للتي تريد تجديد إطلالتها اليومية التقليدية. فمن خلال بعض التفاصيل الصغيرة، وبالاستعانة بالبعض منها يمكنها تغيير شكل إطلالتها وتنسيق الملابس معها.

حتى يكون مظهر كل فتاة وسيدة راقياً في كل مرة، وفي كل مناسبة عليها مواكبة صيحات إكسسوارات ما قبل خريف 2020 إن كان من أقراط ، قلادات وأساور؛ لضمان الحصول على إكسسوارت فريدة لا تشبه سواها.



الأقراط الطويلة والقرط الواحد والشراشيب

أوسكار دي لا رنتا Oscar de la renta

غالباً ما تكون الأقراط الطويلة من الصيحات الرائجة؛ لأنها قطعة فريدة تضيف لمظهركل فتاة وسيدة أناقة لا مثيل لها، ولا شك أن هذه الموضة هي الأكثر رواجاً بأشكالها المتنوعة، سواء مع موديلات الأقراط غير المتشابهة، فيكون أحدها طويلاً يصل إلى الكتف بشكل عصري جريء كما ظهرت مع موديلات الأقراط الطويلة بتصميم مميز ملائم؛ كي تتناسب مع الإطلالة بمختلف الأوقات.

من الصيحات التي ظهرت أيضاً موضة الأقراط المكوّنة من قرط واحد وليس زوجين، والتي يمكن أن تمنح الفتاة مظهراً مميزاً خاصة إذا كان القرط يتميّز بتصميم ضخم وكبير أو طويل؛ كي يكون ملفتاً للانتباه لدى ارتدائه.

الجدير ذكره أن الأقراط بموضة الشراشيب كانت الصيحة الأكثر رواجاً منذ فترة طويلة، وهي موضة مستمرة مع بعض الموديلات الجديدة التي سوف تمنح الفتاة مظهراً جذاباً بأكثر من شكل، سواء مع الخيوط المتعددة لتصبح شراشيب بلون مميز أو الشراشيب المعدنية من خلال الأقراط التي تتميز بتفاصيل متدلية كثيرة.



إكسسوارات مرصّعة بفصوص برّاقة وبوهيمية

أصبحت الإكسسوارات المرصّعة بالفصوص بالكامل بشكل برّاق من الصيحات الرائجة إلى درجة كبيرة بعدما ظهرت بأكثر من شكل مع الأقراط والقلادات والأساور، والتي يمكن أن تمنح الفتاة مظهراً مميزاً لإطلالة ملفتة للانتباه وبشكل أكبر مع إطلالة المساء.

تعتبر الإكسسوارات البوهيمية من القطع الرائجة والتي دائماً ما تكون بخزانة كل فتاة وخاصة المراهقات، فهي من القطع الرائجة والموجودة دائماً على ساحة الموضة ولا تختفي مع مرور الوقت أبداً إن كانت القلادات المتعدّدة المزينة بالريش الملون أوالأساور التي تتميّز بتفاصيل متعدّدة الألوان بطريقة عصرية وغير تقليدية.

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قلادات التشوكر

جيل ساندر Jil Sander



ظهرت موضة التشوكر Choker منذ 3 أعوام فكانت ضمن الإكسسوارات الرائجة فاختارتها العديد من الفتيات، وعادت من جديد هذا العام بشكل مختلف لتصبح عبارة عن قلادة من الجلد مع بعض التفاصيل المعدنية المميزة التي تمنح الفتاة مظهراً عصرياً، فظهرت القلادات المعدنية المرصّعة بالفصوص الملوّنة بشكل فخم وراقٍ للغاية، لذلك يجب على الفتاة عدم التردّد عند ارتدائها في السهرة مع فستان أسود مميّز.

يجب ألا ننسى عودة بعض الإكسسوارات التي حملت شعار العلامات التجارية الشهيرة، فبرزت القلادات والأقراط والأساور التي تتميز بشعار أو اسم دار أزياء معين على سبيل المثال من الصيحات الرائجة بشكل كبير لمنح الإطلالة مظهراً عصرياً وجذاباً.



الدبابيس والقلادات بطبقات

مارني Marni

ظهرت صيحات إكسسوارات الدبابيس التي شاهدناها بقوة مع القلادات، الأقراط والبروش، وقد عادت من جديد موضة الدبابيس لتظهر مع الأقراط والبروش بشكل أكبر ولتكون اختياراً إذا كانت السيدة تبحث عن إكسسوارات عصرية بتصميم غير تقليدي.

تعتبر القلادات ذات الطبقات المتعدّدة من الصيحات الرائجة بشكل كبير للحصول على إطلالة ملفتة للانتباه خاصة تلك التي ظهرت بشكل كبير مع قلادات على هيئة الجنزير لتمنح العنق شكلاً رائعاً ومظهراً عصرياً، بالإضافة إلى أنها تتناسب مع الملابس الكلاسيكية وحتى الرسمية.

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