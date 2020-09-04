للمحجبات الطويلات.. تَأَلَّقْنَ على غرار مروة المصاروة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تحرص البلوجر والمؤثرة مروة المصاروة على تنسيقات أزيائها بأناقة عالية، وتنتقي أفضل الخيارات المتماشية مع قوامها الطويل وجسدها المتناسق، وتحرص على اختيار أزيائها بقطع محتشمة تناسب المحجبات، لذا جمعنا لكِ من وحيها أبرز الخيارات وأحدثها، فتأنقي على غرارها.



خيارات الجمبسوت الأسود

خيارات الجمبسوت الأسود



اعتمدت مروة المصاروة خيارات الجمبسوت الأسود، الذي يمتاز بإخفاء عيوب الجسم ويتناسب مع المرأة ذات القوام الطويل، ومن أبرز خياراتها؛ جمعنا لكِ من وحيها إطلالتين؛ حيث تجمّلت بجمبسوت أسود منقط بالأبيض ومزين بحزام للخصر، مع حجاب باللون البيج وحذاء بلون الباستيل الأزرق؛ لكسر لون الإطلالة الحيادية، وتأنقت في إطلالة أخرى بجمبسوت أسود مصمم بفتحة واسعة في الصدر ومخطط بالأبيض، وأكملته بقميص أبيض مزين بكشكشة في المنتصف وحقيبة كلاسيكية؛ لزيٍّ حيادي مميز.

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تنسيقات البليزر للعمل

تنسيقات البليزر للعمل



تفضل الكثيرات من الفتيات المحجبات اختيار البليزر في العمل؛ وذلك لما يوفِّره من حشمة وأناقة متماشية مع كل الفصول، إلى جانب الأناقة الرسمية التي تناسب إطلالات العمل، ومن مروة المصاروة جمعنا لكِ عدة أفكار؛ حيث ارتدت بليزر بدرجة الباستيل البنفسجي وبنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وحقيبة من الجينز الأزرق؛ لمظهر حيوي مرح، وظهرت ببليزر باللون البيج وبنطال وبلوزة باللون السكري الناعم مع حقيبة من اللؤلؤ وحجاب أسود؛ لإطلالة حيادية ناعمة، وأطلت ببليزر أزرق مع بنطال أبيض مطبع بالأزرق وبلوزة بيضاء ناعمة، وزينت مظهرها بحذاء شفاف وحقيبة بنفسجية؛ لتضفي لها مظهرًا جريئًا يناسب الشابات، ونسقت بليزر بدرجة الأخضر الساطع مع بنطال واسع من الجينز وبلوزة وحجاب باللون الأبيض.

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إطلالات كاجوال يومية

إطلالات كاجوال يومية



للإطلالات الكاجوال المحتشمة المناسبة للفتيات في مظهرهن اليومي؛ يمكن لمروة المصاروة أن تلهمك عدة أفكار، حيث تألقت بقميص أبيض طويل مزين بقصة مموجة في الأسفل وبنطال وحجاب باللون البيج؛ لمظهر يومي بسيط، وتزينت ببلوزة خضراء مزينة بالكحلي مع بنطال وحجاب زهريين؛ لخيار شبابي مناسب لخروجات التسوق وجمعات الأصدقاء البسيطة، واختارت في الإطلالة الثالثة بلوزة بيضاء وقميصًا بدرجة الباستيل الأزرق مع حجاب وبنطال زهريين؛ لزيّ حيوي مفعم بالأناقة، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال أصفر واسع مع قميص أبيض مزين بكشكشة في الصدر، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالألوان الحيادية.