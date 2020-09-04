علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بصورة لابنتها "روتانا" بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت "غادة"، على الصور: "عيد ميلاد سعيد لـ ابنتي الجميلة وكل حياتي". Advertisements وجدير بالذكر أن روتانا هي الابنة الوحيدة للفنانة غادة عبد الرازق، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز. وكانت شاركت غادة عبدالرازق في رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.

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كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: كل حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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