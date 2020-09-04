آيتن عامر تنشر صورة جديدة من وسط الطبيعة.. ومتابعوها: متألقة

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها بصورة جديدة لها من وسط الطبيعة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت مرتدية فستانا باللون الوردي من وسط الطبيعة، وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها: "جميلة ومتألقة، المكان ده فين، فين باقى جلسة التصوير؟".
كانت تحرص دائما الفنانة آيتن عامر على مشاركة متابعيها بصور من حفل زفافها على رجل الأعمال عز العرب، عبر "إنستجرام".
يذكر أن عرض للفنانة آيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي.
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