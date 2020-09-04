زوجة الطبيب النفسي المتهم بالتحرش: "جوزي ناجح وبنتعرض لحملات تشويه"

علاقات و مجتمع

دافعت آيات فاروق، زوجة الدكتور أحمد الجوهري، الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بسيدات من مرضاه، عن زوجها قائلة إنه ناجح في عمله، وأنهم يتعرضون لحملات تشويه وابتزاز، مضيفة: "ربنا معانا".

وتابعت آيات، عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك"، أن زوجها يتعرض لحملة ممنهجة منذ 4 سنوات بهدف إفشاله وتشويه صورته بعد النجاح الذي حققه واستطاع معالجة الكثير من المرضى النفسيين.

وأضافت زوجة الطبيب النفسي أن الحملة الممنهجة ضد زوجها تظهر كل عام في أواخر شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر: "كأن التحرش ده موسمي بيطلع مثلا في الصيف"، موضحة: "ربنا هينصر المظلوم وهيظهر الحق عشان كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب".

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وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية ألقوا القبض على طبيب نفسي بتهمة التحرش اللفظي والجسدي لعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا.

كام اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوى بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها بأنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظياً وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

ووجَّه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.