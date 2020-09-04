جورجينا تنشر كواليس مشاركتها في مهرجان فينيسيا: "ارتدت ملابس جريئة"

لايف ستايل

عبر خاصية "القصص المصورة" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، كواليس مشاركتها بإطلالتين على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

تضمنت المواد المصورة، خضوعها لمكياج بسيط "صباحي" يغلب عليه اللون "بينك"، بأنامل خبير التجميل mrdaniel، يكسو جسدها وشاح ناعم أبيض مزين بنقوش رمادية، قبل ارتداء فستان من الستان الكريب، بلون الكورال، جاء بموديل "التايبست"، تميز بكونه بحمالات رفيعة، وفتحة هوليود الكاشفة للساق دون بطانة.

اعتمدت جورجينا على خبير التجميل نفسه في إطلالتها الثانية، التي اعتمدت خلالها على اللون البني، مع شعر "ويفي".

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ارتدت في إطلالتها الثانية فستان من توقيع دار الأزياء العالمية liastublla، الذي يتميز بكونه طويل باللون الأسود، من قشر السمك الصغير، اللامع، له فتحة ساق واسعة للغاية، وفتحة صدر عريضة كشفت عن الجزء العلوي لديها، ودون أكمام".

انطلاق مهرجان فينيسيا

وانطلقت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أول أمس، بعرض فيلم "موليكولي" للمخرج الإيطالي أندريا، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان رسميًا حتى 12 سبتمبر الجاري، وقررت إدارة المهرجان إلغاء حفلتي الافتتاح والختام للمهرجان، كما أنه سوف يتم عرض بعد الأفلام خلال مؤتمرات صحفية يتم بثها عبر شبكة الإنترنت.