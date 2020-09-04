كنزي عمرو دياب تظهر مع شقيقتها الكبري نور: "الصغيرة طلعت لسانها"

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "أستوري" على حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت كل من كنزي عمرو دياب ابنة زينة عاشور وشقيقتها الكبرى نور دياب ابنة الفنانة شيرين رضا، مقطع فيديو جديد يجمعهما في أحدث ظهور لهما سوياً.

وظهر الثنائي في مادة مصورة لا تتعدى الـ15 ثانية بـ"فلتر الفراشات"، مبتسمتين للكاميرا، إلا أن "كنزي" قررت إخراج لسانها، والتي تعد من حركاتها الشهيرة.

يأتي ذلك بعد رسائل اشتياق ومحبة، التي وجهتها نور عمرو دياب، إلى والدتها الفنانة شيرين رضا ووالدها "الهضبة"، والفنانة دينا الشربيني، عبر "إنستجرام"، وسط تفاعل الفنانين الثلاثة مع رسائلها.

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نشرت "نور" صورة تجمع بوالدها خلال احتضانه لها في طفولتها، معلقة عليها باللغة الإنجليزية: "أهلا بابا"، عقب طرحه فيديو كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي ظهرت خلاله "الشربيني" كـ"موديل".

في اليوم نفسه، شاركت الابنة الأولى لـ"الهضبة" صورة تجمعها بوالدتها في طفولتها، مدونة عليها: "أهلا مامي"، لترد عليها "رضا" بمنشور تضمن صورتين للأم وابنتها، معلقة عليه: "أفتقدك يا نونة".

ووجهت "الشربيني" رسالة إلى ابنة عمرو دياب، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تعرب خلالها عن اشتياقها لـ"نور"، لترد الأخيرة بنشر صورة للفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة، معلقة: "وحشتيني أيضًا يا دينا".