بعد حديث حفيده عن زيجاته.. نساء في حياة الراحل كمال الشناوي

علاقات و مجتمع

كشف الفنان عمر كمال الشناوي، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC"، عن عدد زيجات جده الراحل كمال الشناوي، حيث تزوج 3 مرات، ومن أحفاد كمال الشناوي عمر كمال، إيمي الشناوي.

ويعتبر النجم الراحل "دنجوان" السينما، فقد اشتهر بوسامته وخفه ظله على الشاشة، يرصد "هُن" في هذا التقرير زيجات الفنان الراحل كمال الشناوي.

زيجات الفنان الراحل كمال الشناوي

عفاف شاكر

هي شقيقة الفنانة شادية، عام 1947، شاركت في بطولة فيلم "غني حرب" مع الفنان كمال الشناوي، وفي الكواليس نشأت علاقة حب بينهما، انتهت بالزواج الذي لم يستمر سوى 3 سنوات فقط.

هاجر حمدي

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عرفت الفنانة هاجر حمدي باسم الراقصة المثقفة، وهذا ما لفت أنظار "الشناوي" لها، ونشأت بينهما قصة حب في كواليس فيلم "حمامة السلام"، انتهت بالزواج، وطلب منها "الشناوي" اعتزال الفن، واستمر زواجهما عدة سنوات.

ناهد شريف

تزوج الفنان الراحل كمال الشناوي من الفنانة الراحلة ناهد شريف، ولم تدم الزيجة سوى 4 سنوات.

زيزى الديجوي

زيزي الدجوي هي والدة ابنه "علاء"، وهي من عائلة فنية، فخالها هو الفنان الكبير زكي رستم، وابنة شقيقتها هي الفنانة ماجدة الخطيب، كما أنها جدة الفنان الشاب عمر الشناوي.