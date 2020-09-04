صور ومواقف وضعت ياسمين صبري في مرمى شائعات الحمل والإنجاب

علاقات و مجتمع

ارتبطت عدد من الشائعاتبالفنانة ياسمين صبري، خاصة بحياتها الاجتماعية، فما بين صور وضعتها في مرمى شائعات الحمل من زوجها الحالي، والأحاديث السابقة عن كونها أم لطفلة من زوجها السابق.

ويرصد "هن" في التقرير التالي، الشائعات التي لاحقت الفنانة ياسمين صبري:

صور لياسمين صبري تثير التساؤل: أنتي حامل؟

صورة بفستان طويل متعدد الألوان ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، اعتمدت على رفع شعرها لأعلى ولم تبالغ في وضع مساحيق التجميل.

ورغم ذلك أثارت الصورة ردود فعل متابعيها، ما بين التعبير عن إعجابهم ببعض التعليقات، وأيضًا التعليقات التي حملت تساؤلات حول حقيقة حملها: "أنتي حامل؟" "حامل؟" "أكيد حامل والحمل باين".

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ولم تكن هذه المرة الأولى، التي أثارت فيها الفنانة ياسمين صبري، حولها التساؤلات عن حملها، ففي وقت سابق نشرت صورة لها أثناء ممارستها اليوجا، التي تعتبر هوايتها المفضلة التي تتميز بها.

وكانت "ًياسمين" ترتدي تيشرت أظهر بطنها منتفخًا، ما أثار تساؤل بعض متابعيها عن حملها، وجاءت بعض التعليقات: "حامل؟" "أنتي حامل ولا إيه"، "قلبي أنتي حامل؟" "أنتي حامل وأوعي تقولي لأ".

لكن، الفنانة ياسمين صبري لم ترد على أي من تساؤلات متابعيها، ومن ثم قررت حذف الصورة التي أثارت الجدل حولها.

ياسمين أنتي عندك بنوتة؟

ومن ضمن الشائعات التي لاحقت الفنانة ياسمين صبري، بأنها أم لطفلة، تعيش مع طليقها خارج مصر، وكان ذلك عقب انفصالها عن زوجها السابق، تداولت وقتها الأخبار حول كونها أم لطفلة عمرها عامين، لكن "ياسمين" نفت الأمر بشكل قاطع، وأكدت بأنها ليس لديها ابنة.

وجاء نفي "ياسمين"، حينما شاركت متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي "إنستجرام"، بالإجابة عن بعض الأسئلة، وكان من ضمنها: "هو أنتي فعلًا عندك بنوتة"، لتجيب "ياسمين" بـ"لا".