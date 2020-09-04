الشيخ المدافع عن المتحرشين.. مواقف هاجم فيها عبدالله رشدي ضحايا التحرش

علاقات و مجتمع

لم يتحدث في أمور الدين السامية، بقدر ما تشغل باله المرأة وأمورها، ملابسها، أسلوبها، وأخلاقها، لا يترك فرصة إلا وانتهزها، يرتدي ثوب المُحاماة عن كل متهم بالتحرش أو حتى الاغتصاب، يترك "عبد الله رشدي" أساس القضية، ويبذل جهده للبحث عن مُبررات، ليصل للمتهم بقشة يتعلق بها.

لا ينظر للضحايا دومًا بكونهن مجني عليهن، إلا ويحملهن سببًا واحدًا من الأسباب التي تضعهن شركاء في الجريمة.

الداعية عبدالله رشدي، الذي تطرق للحديث عن إحدى جرائم الاغتصاب الشهيرة، على الساحة حاليًا، ليترك بشاعة الحدث، وما واجهته الضحية، ويلقي عليها اللوم، بل يسخر ممن يساند الضحية، واصفًا إياها بـ "ذهبت للخرابة".

ويرصد "هُن" في السطور التالي.. 5 مواقف هاجم فيها عبدالله رشدي ضحايا الاعتداءات.

ضحية الاغتصاب: "هي اللي راحت للخرابة"

عاد عبدالله رشدي، اليوم، ليثير من جديد الجدل، حيث هاجم ضحايا الاغتصاب والداعمين لهن، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ودون "رشدي" عبر صفحته: "تذهب إحداهنَّ للمبيت في أيِّ خرابةٍ مع شاب فاسد مارق، وفي الصباح تفاجئنا: دا اغتصبني!".

وتابع ساخرًا من الداعمين: "لك كل الدعم حبيبتي، لكن لا تذهبي للمبيت مع شباب مرةً أخرى، حتى لا يتم اغتصابك من جديد".

واستطرد "رشدي": "الاغتصاب هو إكراه على الزنا، ومثل هذا الإكراه هو الذي نقف مع الفتاة فيه وندعمها حتى الرمق الأخير، أما التي تذهب طواعية مع شاب لغرفة نومه لا يمكن أن نصفها بالمُكرَهَة".

وتابع: "حَقِّروا من هذه النماذج التي تستحل كسر الدين والأعراف والقِيَمِ، ضعوهنَّ في أماكنهنَّ الطبيعية، اللهم إلا من تابت وأنابت، فإن الله يغفر الذنوب جميعاً، نحتويها ونُعِينُها".

وأضاف: "التضامن مع هذه النوعيات يُشْعِرُ البنت المحترمةَ أن احترامها وحفاظَها على نفسِها هو شيء لا فائدة فيه، فقرينتها المنحرفةُ تعيث في الأرض فساداً، ثم بدموع التماسيح تتحول لبطلة مجتمعية وتتهافت على خيالها الأضواء".

واختتم: "من الطبيعي أن تسأل تلك الفتاة المحترمةُ نفسَها: وماذا استفدتُ من الاحترام غير الاختناق والبؤس!؟ إذا لم تتم محاربةُ هذه النماذج، فأبشروا بغمةٍ أخلاقيةٍ تعمُّ فلا تُبقي ولا تَذَرُ".

الدفاع عن جاي كيم

وبرز اسم "رشدي" مؤخرًا، في قضية اليوتيوبر الكوري "جاي كيم"، بعدما خرجت فتاة ونشرت فيديو لتحرشه بها ومحاولته اغتصابها قبل أكثر من سنة، واعترف اليوتيوبر بصحة الواقعة، ونشر فيديو اعتذار وضح فيه كل ما حدث من جانبه.

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وقرر عبد الله رشدي وقتها أن يدافع عن المتحرش بشكل مُستميت، على الرغم من اعتراف المتهم بجريمته.

ودون "رشدي": عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "من أخطأ ثم اعتذر وتاب وجب علينا احتواؤه وتقبله.. فالله يتوب على من تاب".

وتابع: "نحن لسنا آلهةً لنرفض من تاب واعتذر، أما جلد الإنسان بعد اعتذاره وتوبته فَخِسَّةٌ لا تصدرُ من ذوي النفوس الصافية والفِطَرِ السليمة، كل الدعم لك يا داوود كيم على شجاعتك واعتذارك وإسلامك ولا عزاء للفمينيستات".

الأمر الذي عاد ووضعه في قائمة الجدل من جديد، فليس جديدًا عليه أن يجد مُبرر للمتحرشين، محاولًا إلصاق مُبرراته باسم الدين.

الملابس جزء من أسباب التحرش

"ليس مبررا ولكنه واحد من الأسباب".. هكذا تحدث الشيخ عبدالله رشدي، حول قضية طالب الجامعة الأمريكية، أحمد بسام زكي، المُثارة على الساحة، والتي يحقق فيها مكتب النائب العام، بشأن تعديه على عدد من الفتيات، وابتزازهن بصور خاصة، لإقامة علاقة غير شرعية معه.

ودون "رشدي"، قائلًا: "‏ليس من الطبيعي أن تخرجَ فتاةٌ بملابس لا تصلحُ إلا للنومِ ثم تشكو من التحرش، لا أجعل ذلك مبرراً قطعاً للتحرش ولا أعفي المتحرشَ من العقوبة، ولا أبيح التحرش بمن تلبس كذلك، حتى لا يُؤَوِّلَ ضعافُ العقولِ كلامي، لكنني أعتقد أن من تصنعُ ذلك فهي جزء من المشكلة، وإذا أردنا علاج المرضِ فلابد من قطع كلِّ أسبابه ومحاسبة الجميع، فمن تستعرضُ جسدَها بزيٍّ فاحشٍ أمام شبابٍ تملؤه الرغبةُ ويمنعُه الفقرُ فهي شريكةٌ في الجُرْمِ".

فتاة الساحل رخيصة

وعلق عبدالله رشدي، على واقعة اغتصاب فتاة مخمورة، والتي روت تجربتها عبر موقع إنستجرام، حينما اغتصبها صديقها الذي سافرت معه لقضاء إجازة صيفية على شاطئ البحر.

وقال "رشدي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فتاة تجردت من الأدب فسافرت مع ذئب فاجر أجنبي عنها إلى المصيف، متجردة من كل خلقٍ وحياء، ثم رضيت أن تبيت معه في مسكنه بملابس نومها وهي ليست زوجة له، ثم شربت الخمر معه حتى إذا لعبت الخمر برؤوسهما ضاجَعَها، فلما أصبح الصباح قالت: يا جماعة.. اغتصبني وأنا فاكرة نفسي نايمة!".

وأكمل واصفا الشاب: "‏أما هو فذئبٌ فاجرٌ، وأما هي فرخيصةٌ خسيسة، وقد قلنا من قبلُ إن الحل في التزام الآداب العامة والشرع الشريف، غض البصر والحجاب والبعد عن مواطن الخلوة والإثارة، لا حلَّ يصلح لهذه البلايا إلا ما أنزل الله في شرعِه، أما الحلول الجزئية فهي عقيمةٌ تُساهِم في تفاقم البلاء ولا تمنعُه، إذ في النهاية لن يصحَّ إلا الصحيح".

عبد الله رشدي يدافع عن اتهامات عمرو وردة بالتحرش

أكد "رشدي"من قبل إنه لم يتعاطف قط مع فتيات التيك توك، بل وزج اسم اللاعب المحترف عمرو وردة المتهم بالتحرش في الأمر.

ورد على سؤاله: "لماذا تعاطفت مع عمرو وردة؟ ولم تتعاطف مع بنات التيك توك؟".

وأوضح "رشدي" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنه تعاطف مع "وردة" بسبب اعتذاره عن أفعاله على عكس الأخريات، قائلًا: "بلغني أنه اعتذر، ولو لم يعتذر لما تعاطفتُ معه، لكن بنات التيك توك لم يعتذرن بل تسبَّبْنَ في جرِّ فتيات كثيرات لهذا المستنقع".