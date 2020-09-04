لايف ستايل
شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صور احتفالها بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الجمعة 4 سبتمبر.
ونشرت "منة" صور احتفالها، إذ التقطت الصور بجوار تورتة عيد ميلادها التي حملت صورها والشيكولاتة، بينما وضعت مجسم لصورتها، كما علقت على الصور، قائلة: "النهاردة عيد ميلادي".
وتفاعل معها متابعيها في التعليق لها وعدد من أصدقائها الفنانين، فكانت من ضمن التعليقات: "نور عيني اتبسطي واحتلفي"، "كل سنة وأنتي أجمل منة في الكون"، "بطولة عمرك ويفرح قلبك دايمًا يا حبيبتي".
وشاركت الفنانة منة فضالي في رمضان الماضي 2020، بمسلسل "حب عمرى" وشاركها عدد من الفنانين بينهم هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها.. ومتابعوها:"كل سنة وأنتي أجمل منة" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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