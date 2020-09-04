فيديوهات جدلية لـ بدر خلف بعد رغبته في التحول لأنثى "بيعلم البنات الرقص"

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أثار الجدل حول رغبته في التحول لأنثى.. من هو خبير التجميل بدر خلف؟

خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل حول رغبته في التحول إلى أنثى: إحنا بنات عتيبة

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أثار خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الجدل، بعد تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق "فيس آب"، ووضعه تلك الصورة على "بروفايل" صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر "خلف" بشعر بني لامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء الشارب.

وعلق خبير التجميل، قائلا: "إحنا بنات عتيبه لاجت الشدايد.. نرمي ثياب الدلع ونلبس شماغ".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنت كل شوية عمال تقول إنك بتحب الستات وطلعي الأنثي اللي جواكي.. أنت عايز تتحول جنسيا ولا إيه"، و"بقيت شبه وفاء الكيلاني"، و"ربنا يهديك"، و"لون شعرك أحلى من حياتي".

بدر خلف، الذي عٌرف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "كيكة"، قبل أن يُلقب نفسه بـ "ماما بدرية"، بسبب المحتوى الذي يقدمه، والهيئة التي يظهر بها.

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ولفت "خلف" في البداية الأنظار بمقاطع فيديو، يقدم من خلالها للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد، والشعر.

وعادًة ما يظهر "خلف" مرتديًا "روب النوم"، ويضع مكياج وماسكات لنقل خبرته في العناية بالبشرة والجسم للفتيات، من خلال حساباته الشخصية على مواقع "فيس بوك" و"سناب شات"، فضلًا عن أسلوبه وتعبيرات وجهه التي تماثل الجنس الناعم.

ولم يكتفي "خلف" بتلك المقاطع التي تهتم بأمور روتين الفتيات، بل ظل يخرج علينا بملابس الفتيات "البيجامات" وشعورهن، ويضع مستحضرات تجميل لهن أيضًا.

ومؤخرًا اتجه خبير التجميل الإماراتي، لبث مقاطع فيديو لتعليم الفتيات الرقص، خاصة الرقص الخليجي، مؤكدًا أنه يطرد الطاقة السلبية.

ويرصد "هن" فيديوهات جدلية لـ بدر خلف بعد رغبته في التحول لأنثى.

من هو بدر خلف؟

- ولد في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات "دبي تي في".

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل كـ"خبير تجميل".

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته على موقع "فيس بوك".

- يقدم وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، فضلًا عن حسابه على "فيس بوك".

- "كيكة" هو الاسم الذي يطلقه الإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير السوشيال ميديا، بدر خلف، على نفسه، في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك، خلال نقله للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد، والشعر.