لايف ستايل
تألقت عارضة الأزياء، جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، مساء أمس، بإطلالة أخرى على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
وظهرت الفنانة بفستان جريء من توقيع دار الأزياء العالمية "liastublla" تميز بكونه طويل باللون الأسود، من قشر السمك الصغير، اللامع، له فتحة ساق واسعة للغاية، وفتحة صدر عريضة كشفت عن الجزء العلوي لديها، ودون أكمام".
واعتمدت "جورجينا" على الشعر المنسدل "الليس"، مع المكياج الهادئ بألوان النيود، كما حرصت على استخدام "الهايلايتر" الذهبي، على كافة جسدها، لإعطاءه لمعة.
وتلك الإطلالة هي الثانية لصديقة اللاعب، خلال فعاليات أمس، حيث ظهرت في بداية الفعاليات بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان من الستان الكريب، بلون الكورال، جاء بموديل "التايبست"، تميز بكونه بحمالات رفيعة، وفتحة هوليود الكاشفة للساق دون بطانة.
واعتمدت صديقة اللاعب على قلادة واكسسوارات وحذاء، وكمامة بنفس لون الفستان، فضلًا عن المكياج النيود.
كانت هذه تفاصيل خبر "أجرأ من اللي قبلها".. إطلالة جديدة لـ جورجينا صديقة رونالدو بمهرجان فينيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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