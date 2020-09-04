منى زكي في إطلالة بسيطة وناعمة تُناسب العطلات الصيفية

تبحث الفتيات والسيدات، في فصل الصيف 2020 عن إطلالات ناعمة صيفية بسيطة سهلة من الممكن ارتداؤها أثناء العطلة على الشاطئ، وتعطي إحساسًا بالراحة، ودائًما ما تتجه أنظار الفتيات إلى صفحات نجمات الوطن العربي، لاستلهام إطلالة صيفية ناعمة ومميزة، لما يمثلونه من رمز للأناقة والجمال، إلى جانب معرفة أحدث صيحات الموضة من خلالهن. وتفضل الكثيرات، ارتداء ملابس قطنية أو على الأقل ذات أقمشة مناسبة لفصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة والشمس الحارقة، أثناء العطلة الصيفية؛ لكي يستمتعن على البحر، وفي هذا الصدد خرجت الفنانة المصرية منى زكي، بإطلالة صيفية ناعمة بسيطة، تناسب العطلات الصيفية، يمكن لأي سيدة اعتمادها أثناء الذهاب للشاطئ. إطلالة صيفية لمنى زكي واعتمدت النجمة منى زكي في أحدث إطلالتها، التي شاركتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على ملابس بسيطة تناسب عطلتها الصيفية على الشاطئ، وارتدت تي شيرت قطن طويل عند الركبة باللون الأبيض، مع «كاش مايوه» من نفس اللون متداخل معه اللون الأزرق بشكل جذاب وساحر كي يتناسب مع البحر، وفضلت في تسريحة شعرها أن تجعله مرفوعًا على شكل «كعكة»، ونسقت بعض الاكسسورات البسيطة التي بدت متناسقة مع إطلالتها.

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