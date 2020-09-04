صور.. انتقادات لـ رانيا يوسف بسبب إطلالتها الأخيرة

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وظهرت "رانيا" في الصور وهي مرتدية فستان يحمل اللون "الجنزاري"، ذو حمالات عريضة، ويكشف عن منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع مساحيق التجميل دون تكلف.

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وتفاعل المتابعين بالتعليق على الصور: "ملكة جمال مصر"، "الأنوثة كلها"، وجاءت أيضًا بعض التعليقات تحمل انتقادات: "بان عليكي الكبر"، "راعي سنك"، "كبرتي خلاص".

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في شهر نوفمبر المقبل، ويشاركها كل من من أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول.