رومانسية عمرو دياب ودينا الشربيني على المسرح.. "ورحمة أبويا بحبه"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، وهو يحيي حفل زفاف في الساحل الشمالي، ظهرت فيه الفنانة دينا الشربيني، وهي تحتضنه على أغنية "بحبه"، والتعلق بكتفيه، ليرد الهضبة، قائلًا: "ورحمة أبويا بحبه".

ظهور الفنانة دينا الشربيني برفقة الهضبة في حفلاته الغنائية، أمر متكرر وفي كل مرة توثق الكاميرات لقطات مختلفة تجمع بينهما، تدل على علاقتهما العاطفية.

ويرصد "هن" بعض المواقف التي جمعت الهضبة مع دينا الشربيني، على خشبة المسارح وحفلات الزفاف.

- اتخانق علشانها

دخل الفنان عمرو دياب في مشاجرة مع أحد أفراد الأمن الإنجليزي، المسئول عن حفل تأمين المسرح الذى غنى على خشبته، في نوفمبر قبل عامين، إذ رغب الهضبة في صعود الفنانة دينا الشربيني على المسرح، وهو ما يتعارض مع نظام التأمين ورفضه الأمن الإنجليزي.

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وحينما حاول الهضبة صعود دينا الشربيني برفقته على المسرح، رفض أمن المسرح ذلك، ليتشاجر الفنان عمرو دياب مع أحد الأفراد، ثم يعود للحفل الذي أنهاه سريعًا.

- بتهوي بمروحة

ومن المواقف الشهيرة التي جمعت الثنائي في إحدى الحفلات، كانت في صيف 2018، إذ تداول البعض مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني وهي تحاول الترطيب على "الهضبة"، باستخدام "مروحة يدوية"، وذلك في إحدى حفلاته في قرية بالساحل الشمالي.

وتفاعل وقتها المتابعين في التعليقات التي دارت أغلبها حول: "فريق العمل اللي يمسحلك عرقك رزق".

- أهداها برج الحوت

وفي إحدى الحفلات للفنان عمرو دياب، والتي كانت على مسرح جامعة مصر الدولية، دعا الهضبة الفنانة دينا الشربيني، ليهديها أغنية "برج الحوت".

وخرجت دينا الشربيني إلى المسرح لتغنى مع "الهضبة" أغنية برج الحوت، من خلف الكواليس، وأرسل لها قبلة، وداعبها قائلًا: "بتتكسف أوي على المسرح بس هي ممثلة جامدة أوي".