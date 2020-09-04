بعد جدل تحوله لأنثى.. بدر خلف: "طلعوا اللي جواكم بس احترموا المجتمع"

علاقات و مجتمع

علق خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، على الجدل الكبير الذي يثيره بين الحين والآخر بسبب فيديوهاته غير المعتادة، ومنشوراته الأنثوية، فضلًا عن تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق "فيس آب"، ووضع تلك الصورة على "بروفايل" صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودون "خلف" عبر حسابه الرسمي على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أحد يقولي أني مستشرف، بالعكس أتكلم عن واقع، لو أنا عايش في مجتمع عربي وأسوي كل هالأشياء، كنت يا مضروب أو مسجون أو مقتول".

وتابع "بدر": "أقول لكم هالشي عشان تحافظون على حريتكم ونفسكم وما تتعرضون لاي مشكلة، هذي حياتكم محد له الحق يتحكم فيها، سوو اللي تبونه (اللي يعجبكم) بس احترموا المجتمع الي أنتو عايشين فيه".

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وكان خبير التجميل الإماراتي، ظهر، في أحدث صورة بشعره البني اللامع متوسط الطول، مع مكياج هادئ، وشارب بسيط، مُعلقًا: "إحنا بنات عتيبه لاجت الشدايد.. نرمي ثياب الدلع ونلبس شماغ".

الأمر الذي تفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذي حصد آلاف التعليقات، أبرزها: "أنت كل شوية عمال تقول أنك بتحب الستات وطلعي الأنثي اللي جواكي، أنت عايز تتحول جنسيا ولا إيه"، و"بقيت شبه وفاء الكيلاني"، و"ربنا يهديك"، و"لون شعرك أحلى من حياتي".