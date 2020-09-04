أبرز تصاميم البوت الأكثر شعبية في موسم الخريف 2020

يعتقد البعض أن تصاميم البوت تتشابه على الأغلب، ولكن في حقيقة الأمر يمكنك اقتناء أكثر من بوت بأشكال مختلفة في خزانتك؛ لتملكين أكثر من إطلالة.وتسيطر تصاميم البوت المتعددة على موسم خريف 2020؛ ما بين تلك التصاميم بالأربطة والأخرى الكلاسيكية والأنيقة.
وموسم الخريف هو موسم أحذية البوت بامتياز، وهناك أنماط تظل صالحة محتفزة بشعبيتها كل موسم.وتستعرض في السطور التالية أبرز أنماط البوت التي يمكنك ارتداؤها خلال موسم الخريف 2020 للحصول على إطلالات متنوعة وأنيقة.
أحذية Lug-Sole Boots
تعتبر أحذية Lug-Sole Boots من الأنماط المريحة فيما يخص البوت؛ حيث يتميز بالنعل السميك المريح.
ويمكنك تنسيقه مع الجينز أو البناطيل الرياضية أو التنانير، واستمتعي بأفضل الإطلالات الخريفية.
احصلي على هذا النمط من العلامة الأيقونية دكتور مارتنز أو متجر الأزياء السريعة مانغو بأسعار تتراوح بين 130 و250 دولارًا فقط.
أحذية البوت الأنيقة
مازالت البوتات السوداء الكلاسيكية تسيطر على مشهد الموضة، فيمكنك ارتداء النمط الذي يحتوي على القليل من الإضافات البارزة مثل المرصعة بالدبابيس أو ذات الكعب المتباين.
أحذية البوت المزينة بالسلاسل
ظهرت السلاسل الذهبية المكتنزة على أساليب البوت لخريف 2020 سواء كشريط في المقدمة أو على الكاحل أو حتى في منتصف الكعب.
أحذية البوت بالنعل المكتنز
تعتبر أحذية البوت بالنعل المكتنز من الأنماط التي تتمتع دائمًا بحضور قوي خلال أشهر الخريف والشتاء كخيار عملي ومريح وعصري يمكن ارتداؤه مع مختلف القطع في خزانة الملابس.
أحذية بوت فوق الركبة
ولا يمكنك الاستغناء عن أحذية البوت العالية فوق الركبة والتي أتت في مجموعة متنوعة من الطبعات والأقمشة والألوان لموسم خريف 2020.
ويمكنك اختيار النقاشات التي تناسبك والألوان المختلفة من هذا النمط الأكثر شعبية في موسم الخريف.
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